Aislamiento obligatorio: "Los adultos tienen que aprovechar para ser niños"

Cómo sobrellevar la ansiedad



El presidente Alberto Fernández, decretó el aislamiento social obligatorio hasta el 31 de marzo, solo en ocasiones eventuales, las personas no podrán salir de sus casas, para evitar la propagación del coronavirus.Por ese motivo, la psicóloga Daniela Martínez, brindó algunos consejos para pasar este tiempo."La paciencia tiene que venir desde los papas, porque en medida de que uno este calmo, los niños van a estar tranquilos. Las criaturas se adaptan mejor que los padres a estas situaciones, porque ellos no tienen responsabilidades", explicó a, Martínez.La psicóloga recomendó que "es importante contarles a los chicos lo que está pasando, no dramatizarlo, pero si darles información de lo que sucede, de porque están encerrados, y estar atentos a las preguntas que ellos puedan realizar, así los padres se las pueden contestar, de manera corta y sin dramatizar"."Los adultos, tienen que aprovechar este tiempo para volver a ser niños, porque vivimos en tiempos en donde no hay tiempo para nada. Entonces tenemos que disfrutar de este tiempo en donde no hay que correr, así el chico esta calmado y uno también"."La ansiedad se genera a través de un peligro que no sé cómo se va a controlar. Para poder este sentimiento, tengo que estar informado de lo que pasa, pero no sobre informado, ya que eso genera una alteración", indicó.