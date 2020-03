"Nadie le dio una respuesta ni supo hacer nada", dijo una amiga de Fátima

Este domingo 8 de marzo, y luego de una semana de estar desparecida, hallaron sin vida a Fátima Florencia Acevedo, la joven de 25 años que había denunciado a su ex pareja, Jorge Nicolás Martínez, actualmente detenido, por violencia de género.Inmersas en un profundo dolor sus amigas, recordaron el padecimiento que sufrió Fátima y exigieron justicia., Florencia López, afirmó: "Estamos mal, teníamos esperanzas de encontrarla con vida, su hijo la esperaba".Sobre los audios de WhatsApp que se difundieron el pasado viernes, donde Acevedo daba cuenta de lo que sufría y la falta de respuestas de parte de la justicia, indicó que "es lamentable que hoy lo escuchemos de nuevo a esos audios y en el momento en que estaba con bronca nadie le dio una respuesta ni supo hacer nada". En tal sentido, aclaró que "de la Casa de la Mujer dicen que me llamaron y a mí nadie me llamó, ni me preguntó si ella estaba conmigo. Fátima no podía salir medio metro sola por las amenazas y denuncias que tenía este hombre".Tras ello, señaló que "la última vez que la vi fue el 21 de febrero en el corso que andaba con su hijo y no me dijo nada y teníamos planes de vernos el viernes".Por otra parte, López señaló que denunció a Martínez en el año 2017 cuando su amiga "me pidió que llamara a la policía porque le estaba pegando, después recibí amenazas de él y me recriminó por qué lo había hecho ya que él nunca le había levantado la mano a Fátima. Así de cínico e hipócrita era".Respecto a cómo se enteró del hallazgo del cuerpo, la muchacha señaló que fue la policía quien la llamó para darle la triste noticia.Por otra parte, la amiga de Acevedo, mencionó que a pesar de la restricción de acercamiento que tenía Martínez, no le habían colocado una tobillera para monitoreo. "Ella estaba sola, vivía con miedo, de que le pase algo también a su hijo, vivió una violencia que no se puede explicar cómo aguantó y cómo nadie hizo algo".Además mencionó que Fátima volvía con Martínez porque afirmaba que "él la había sacado de la calle y se lo agradecía".Finalmente, recordó que a Acevedo, "la conocí en el año 2012, ella dejó la escuela pero la amistad siguió. Nunca la dejé sola". Además era la única que la visitaba cuando estuvo internada, primero en el hospital San Martín por casos de coma diabético y en el hospital San Roque, "cuando estuvo por abuso sexual, fue toda golpeada por Martínez, tenía que hacer reposo por el embarazo y él iba a su cama y la abusaba".