Paraná se sumó al "Pañuelazo Federal" por el aborto legal, seguro y gratuito

Se realizó este miércoles un pañuelazo verde en plaza 1º de Mayo de Paraná. El objetivo fue exigir una ley que garantice el aborto legal, gratuito y seguro, en el marco del 19 de febrero, fecha elegida como el "Día de la Acción Verde", en conmemoración de la primera marcha de estas características.Luciana Basso, profesora, explicó aque "volvemos con el proyecto a la calle, compartiendo el espacio del Pañuelazo Federal con organizaciones, con gente que apoya la causa, con apoyo de disidentes, universitarios"."En Argentina desde 1921 el aborto es legal por tres causales: una es la que compone la interrupción legal del embarazo. De allí vienen las siglas ILE. Tiene que ver con los casos de violación, a las cuestiones relacionadas a la salud y vida de la madre y también a los embarazos que son inviables por fuera de la vida uterina", remarcó.Asimismo, dijo que "con nuestro proyecto de ley es ampliar derechos, que las mujeres puedan decidir sobre su propio cuerpo, sobre su capacidad reproductiva y poder tener una mirada integral de la salud de las mujeres, algo que aún no se puede garantizar. Hay provincias que no adhieren a los protocolos nacionales, hay lugares de salud pública donde todavía no se garantizan y esto no es suficiente. Necesitamos garantizar el derecho a la salud dentro de todo el circuito de la salud pública para todas las personas gestantes hasta las 14 semanas"."Las personas que deciden trabajar en la Salud Pública saben que se deben a lo que las leyes de la Nación marcan. Ellos se pueden negar, pero a lo que no pueden negarse es a la práctica en la Salud Pública. Se debe poder garantizar que haya otro profesional que en su lugar sí realice la práctica. El aborto es un derecho. No garantizar derechos en la Salud Pública es delito", manifestó.Nadia Ahumada, remarcó que "la campaña ya tiene 15 años de organización y eso se refleja en la plaza. Es un año con muchas expectativas para que nuestro proyecto de ley, presentado ocho veces en el Congreso, pueda por fin lograr la despenalización del aborto. La campaña pelea, lucha, milita por la soberanía de nuestros cuerpos, por el derecho de las mujeres y la disidencia y queremos que nuestro proyecto sea escuchado y debatido para poder garantizar los derechos de la salud integral, los Derechos Humanos. La gratuidad, la legalización del aborto sigue siendo una deuda de la democracia y una cuestión de salud pública".