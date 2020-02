Evaluarán la actualización del costo del servicio de agua potable en Paraná

Sobre la relación costo-calidad del servicio

Paraná El 20 de febrero vence el pago anual anticipado de la Tasa General Inmobiliaria

Intimarán a contribuyentes que mantienen deudas con el municipio

. Al elegir esta alternativa, el contribuyente queda liberado de la obligación correspondiente a 2020 y excluido de actualizaciones en los costos de los servicios que pudieran devengarse."En febrero distribuimos las boletas del pago; fueron 8000 contribuyentes, de los cuales, 7.600 tienen la conducta del pago anual con el beneficio", comunicó ael secretario de Hacienda del municipio de Paraná, Eduardo Macri.Y si bien el funcionario aseguró que, "no hay ningún tipo de ajuste previsto porque la municipalidad ya tiene la ordenanza tributaria anual para 2020", sí adelantó que,"La actualización será en abril y", anunció Macri aDe acuerdo a lo remarcó, el anuncio se hará más adelante, con las explicaciones del caso, para que, "se entienda cuánto cuesta y cuánto recauda el municipio en términos de Obras Sanitarias".Respecto de la regularización fiscal, que rige hasta marzo, el funcionario comunicó que, "1000 contribuyentes hicieron convenios por encima de los diez millones de pesos" y que, "alrededor de tres millones de pesos ingresaron en efectivo".Al destacar "la óptima recibida por parte del ciudadano", Macri apuntó a "conductas de ciudadanos de tasa comercial que esperan a último momento".Respecto del cobro a contribuyentes que mantienen deudas con el municipio, Macri anunció: "Invitamos a 2.100 contribuyentes que están debiendo por encima de los 190 millones de pesos, a que regularicen su situación fiscal. Y en marzo los vamos a inspeccionar e intimar".Fue en ese sentido que marcó la diferencia entre, "ciudadanos que queriendo pagar el tributo municipal, no pueden hacerlo; de quienes pudiendo hacerlo, no quieren". "A los primeros los beneficiamos con un plan de hasta un 90% de quita en multa y casi 100% de los intereses dependiendo de la forma de pago y les otorgamos planes de pago en el tiempo y con una tasa de 2.5%", explicó.