Fin de semana sin colectivos: otra vez, los usuarios resultan afectados

Ayer viernes por la mañana los usuarios salieron de sus casas sin conocer fehacientemente si los colectivos salían a cumplir con el servicio normalmente o si realizaban retención tal cómo se había informado oficialmente. Finalmente, desde el primer servicio de la jornada las unidades circularon con normalidad, hasta las 18 de hoy.A las 18 de este viernes, se interrumpió nuevamente el servicio de transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Paraná y el área metropolitana, ya que desde el gremio que nuclea a los colectiveros, resolvieron un paro de actividades ante la falta de pago de los sueldos y sumas adeudadas por medidas de fuerza que se cumplieron en julio del año pasado.En declaraciones a, Sergio Groh secretario gremial de UTA, recordó que para esta mañana estaba prevista una retención de servicios, la cual quedó sin efecto luego de una reunión que mantuvieron con autoridades provinciales y municipales; además estaba la posibilidad de que las empresas abonen haberes y otros montos."Este viernes estuvimos reunidos con la empresa y se pasó a un cuarto intermedio hasta la tarde. Finalizada la reunión, lamentablemente tenemos que decir que la empresa no ha traído ninguna propuesta. Nuestro pedido es claro, sino para hoy estaba depositado el sueldo más la deuda, íbamos a dejar de prestar el servicio. La empresa vino y nos comunica que no nos iban a pagar, así que lamentablemente a partir de las 18 se corta el servicio", indicó."Esperemos que esto se resuelva lo más antes posible, por los trabajadores del transporte que están sin cobrar su sueldo y los usuarios del servicio que van a estar sin el servicio", dijo finalmente el secretario gremial de UTA.Tras la reunión en Trabajo y el paro anunciado por UTA, desde Buses Paraná explicaron que no recibieron los fondos correspondientes al subsidio para el servicio de transporte público de pasajeros de la ciudad. Situación por la cual carecen "de los fondos suficientes para atender el total de los gastos, y en particular los salarios de los trabajadores del mes de enero".Asimismo, señalaron que "la empresa es ajena a la administración y disposición de los fondos del Estado, que al momento de ser recibidos son dirigidos inmediatamente para el pago de sueldos". Y mencionaron que "los subsidios al transporte público urbano de pasajeros, han sido reconocidos por las autoridades como la alternativa a un incremento del boleto que cubra los costos crecientes de la actividad"., refiriéndose al conflicto.