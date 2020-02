Sin colectivos: malestar de usuarios por el paro que "los tomó por sorpresa"

En las redes sociales, la comunidad también se expresó. Algunos testimonios:

En una recorrida deor las paradas de varias líneas de colectivos del centro paranaense,"Ya nos avisaron que no hay colectivos. Uno entiende la postura de los colectiveros, pero la gente que vivimos lejos, sale de trabajar y se encuentra con esto; acá en la parada hay gente de Colonia Avellaneda, Sauce Montrull, ¿cómo hacemos para volver? El que no tiene plata para pagar un remis o no tiene quién lo busque ¿qué hace?", dijo una mujer que se encontraba aún en la garita de colectivos, sin haber encontrado todavía una solución al problema que se plantea a partir del paro de las unidades.La medida "nos afecta de manera negativa siempre a los usuarios. Pero bueno, no queda otra que buscar una solución", dijo otra pasajera que contó que se enteró de la medida "sorpresiva" según definió, porque "salí de trabajar, estaba esperando el cole y la gente que pasada nos iba contando de que hay paro. La verdad, lamentable".Muchos usuarios de colectivos ya han optado por "tomar un remis o un taxi" para volver a su casa."Hartos deberíamos estar los usuarios. Sin embargo seguimos soportando, como si fuera natural no tener transporte", comentó Diana.Elsa resaltó: "Sigue la joda y los usuarios de rehén"."Hasta cuándo vamos a seguir aguantando más de lo mismo. Son una vergüenza", dijo otra mujer que aseveró que es usuaria del servicio de colectivo diariamente."Esto sí que es viva la joda total, el que paga las consecuencias es el usuario y ni hablar del servicio que prestan. La mayoría de las veces, uno está más de 1hora y media esperando. Una vergüenza". Elonce.com.