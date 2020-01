Operaron a Exequiel: "Estamos destruidos, Dios lo va a ayudar", dijo su mamá

Exequiel Holzhacker tiene 26 años y está internado en el Hospital San Martín, luego de que un poste de madera se cayera encima de su cuerpo en un refugio de las afueras de la capital entrerriana. Mientras esperan por su recuperación, familiares y amigos piden rezar por él.



Su mamá, Mirta, explicó a Elonce TV que "en este momento se encuentra estable. Estuvo seis horas en cirugía y fue una operación muy complicada. Gracias a Dios está estable en este momento. Pudo haber pasado cualquier cosa pero tuvimos la ayuda de Dios, de los médicos a quienes estamos muy agradecidos porque nos atendieron con mucha humanidad".



Contó que "cuando pasó todo Exequiel estaba ayudando a unos amigos en el refugio de animales que está por el Acceso Norte. Habían clavado seis o siete postes y cuando estaban poniendo el último se resbala el poste, no pudieron sostenerlo y cayó sobre el cuerpo de mi hijo".



"En este momento nos acompañó muchísima gente, no solo familia, sino amigos, mucha gente que no conocemos y se presentó, que me escriben. Hoy estamos más tranquilos en el sentido de decir que pasó la operación, pero las siguientes 48 horas son cruciales", dijo.



Sobre el pedido de sangre que habían solicitado, remarcó: "se necesitaban para este viernes tres dadores y vinieron 60. Desde Hemoterapia indicaron que los superó la cantidad".



"Estamos cansados, destruidos, es el único hijo que tengo pero Dios nos va a ayudar. Agradezco a todos, mil gracias. Vamos a seguir orando por él", finalizó. Elonce.com