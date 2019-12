Vecinos del Barrio 300 Viviendas reclamaron por obras cloacales

Un grupo de vecinos del Barrio 300 Viviendas, quemaron cubiertas y cortaron la intersección de calles Gobernador Maya y Don Bosco durante la tarde de este sábado en reclamo de obras cloacales."No tenemos red de cloacas y el biodigestor que trata los residuos para largarlos al arroyo no está funcionando como debería", aseguró a Elonce TV una de las vecinas, Paula Pasutti."Anoche reventó la cloaca sobre la vereda de mi casa y por la materia fecal que brotó no se podía estar por el olor, además que es peligroso para la salud. Es una situación que no se tolera", explicó la manifestante."Desde el municipio dicen que no se pueden hacer cargo de nada, que la obra de IAPV está entregada de manera correcta, entonces, entre todos se van pasando la pelota, y desde la Mutual solo se hicieron cargo del biodigestor pero ya se volvió a romper. Fue una solución que duró diez días", apuntó Pasutti.De acuerdo a lo que indicaron, la asistencia de un camión desobstructor de Colonia Avellaneda "sería una solución momentánea"."Necesitamos cloacas", reclamaron los vecinos.