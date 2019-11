Barrio 300 Viviendas: Dejó de funcionar biodigestor y "reventaron las cloacas"

Paula, una de las habitantes del lugar contó a Elonce TV que "por ahora no ha pasado nada adentro de las casas pero hay un foco infeccioso, hay muchas familias, muchos niños, las aguas servidas está corriendo por las veredas de otros vecinos".



"No tenemos respuestas ni desde IAPV, ni de la municipalidad", afirmó.



Uno de los damnificados "al no obtener respuestas tuvo que llamar a un atmosférico, se destacó, pero en esa misma tarde, el problema volvió.



Creemos que está tapado en la zona del biodigestor o en alguna de las otras bocas", contó.



Para la vecina "no se dimensiona la gravedad de esto, que es perjudicial para la salud, no solo de estos vecinos, sino para todo el barrio".



Otra de las habitantes del lugar, dijo a Elonce TV que no se han podido contactar con la empresa proveedora del biodigestor. No obstante dijo que conocen que "se tiene que hacer cargo el municipio. Nos dijeron que nos iban a 'hacer la gauchada' de venir, porque ellos todavía no tienen el traspaso del IAPV. El responsable directo es el IAPV, ya que no ha finalizado la obra en este barrio".



"Ya nos habían advertido que íbamos a tener problemas, ya que los caños son muy angostos. Hemos constatado algunas familias que el agua de lluvia se va por la cloaca, que no se va por la calle. No tenemos cámara séptica, tenemos depósito que se puede destapar manualmente. Creemos que si esto sigue pasando pueden llegar a reventar todas las cloacas, desde el baño de las casas", manifestó. Elonce.com.