El dueño del carribar "rotundamente ampliaba la negativa de no salir del lugar"

"Hace un año y medio procedimos al desalojo de una serie de carribares que funcionaban sin habilitaciones, pero ante la negativa que nos quedaba este local comercial, judicializamos el caso hasta llegar a buen puerto para libertar el espacio público", confirmó ael titular de Habilitaciones de la Municipalidad, Orlando Gómez."Rotundamente ampliaba la negativa de no salir del lugar", refirió Gómez en relación al propietario del carribar "Al Paso", Hugo Núñez.

"No tenía la habilitación comercial y en el desarrollo de la actividad, cometía una serie de infracciones"

Durante el operativo policial que se concretó este martes, el funcionario municipal confirmó que se labró "el acta de constatación sobre las cosas que había en el local comercial, una especie de inventario, y se dejó asentado que hasta anoche desarrollaba actividad comercial sin habilitación ocupando un espacio indebido"."Él no podía hacer la venta de esos productos porque no estaba habilitado, lo hacía de forma ilegal", remarcó Gómez.En la oportunidad, comentó que hace un año y medio habló con Núñez sobre el funcionamiento del carribar, pero de acuerdo a lo que rememoró, "no fue en buenos términos"."Rotundamente se negaba a retirarse, nos increpaba y basaba sus argumentos en otras cuestiones", acotó.