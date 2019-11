Desalojo del carribar: "Todos nos quedamos sin laburo", lamentaron los empleados

Bajo un importante operativo policial, se concretó este martes el desalojo del carribar "Al Paso", situado en la zona de la costanera de Paraná.Fueron los empleados del lugar, quienes antemanifestaron su "bronca" por el procedimiento, además de la preocupación por el estado de salud del propietario, Hugo Núñez, el que acusó problemas coronarios."Es una excelente persona que no ha dado un lugar de trabajo, y no entendemos por qué nos quieren sacar de este lugar gracias al cual mantenemos a nuestros hijos", apuntó Claudia, una de las empleadas, quien dijo tener seis hijos y tres nietos."Todas tenemos hijos y estamos trabajando porque somos mujeres solas; él nos daba una mano", destacó en relación a Hugo Nuñez, propietario del carribar."Hugo está medicado por problemas del corazón, y está toda una familia de por medio", justificó.De acuerdo a lo que comentó, unas 12 personas se desempeñaban en el carribar. "Limpiábamos todo, no había ni ratas ni cucarachas. Todos los días, esto se llenaba porque a la gente le gustaba la comida de acá y ahora, todos quedamos sin trabajo", remarcó."Remodelamos todo, hicimos un montón de cambios, para que lo tiren así", lamentó."A mi señora le pegaron y se la llevaron detenida porque estaba adentro. A un chico menor de edad, lo sacaron encapuchado, le pegaron y lo detuvieron. A la mujer de Núñez también la llevaron detenida", subrayó."Ellos estaban limpiando adentro cuando atropellaron y hasta le pegaron a la hija de mi patrón que tenía a su nene en brazos, a todos los llevaron detenidos", rememoró."Todos nos quedamos sin laburo", lamentó el trabajador, quien dijo ser padre de cinco hijos.Otra de las empleadas, Daiana, denunció: "Dejaron a un montón de chicos sin comer".