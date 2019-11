El viernes habrá una reunión por la no renovación de contratos municipales

Durante la segunda audiencia de conciliación obligatoria en el marco del conflicto que mantienen SUOYEM y ATE con el Ejecutivo de Paraná ante el reclamo por recomposición salarial y la no renovación de contratos municipales, se acordó que los temas sean tratados en ámbitos separados.El primer tema seguirá su curso en el ámbito de la secretaría provincial de Trabajo. En ese sentido, fue acordado un nuevo encuentro para el miércoles 20 de noviembre, a dos días del vencimiento de la conciliación obligatoria., confirmó Avero a. Según supo este medio, el encuentro seráAl respecto, la secretaria de la comisión directiva de ATE, Johana Bernogne, apuntó que "el problema no es la cantidad personal, sino, cómo se administran los recursos, es un problema de voluntad política, de decisión"."Encontramos áreas que no tienen el personal para brindar las tareas y los servicios que tienen que brindar, turnos en jardines maternales que no se pueden cumplir por la baja de los contratos", alertó la sindicalista."No sobran contratos. Sobran funcionarios", sentenció a. Y en esa línea, denunció: "Los contratos de 7 o 17 mil pesos, no le hacen un agujero al municipio, al agujero se lo hacen cargos de más de 60 mil pesos"."El trabajador es necesario para brindar los servicios por los que paga el vecino de Paraná", argumentó.