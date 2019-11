Sin acuerdo entre SUOYEM y ATE con el Ejecutivo de Paraná: Se reunirán el 20

en el marco de la conciliación obligatoria ante los reclamos de los municipales por recomposición salarial y mejores condiciones laborales.Sin acuerdo en esta segunda reunión,en la sede de la secretaría provincial de Trabajo,"No llegamos a un acuerdo porque. Y nosotros reclamamos un incremento salarial del 4% para agosto, un 6% para septiembre y una cláusula gatillo hasta fin de año", explicó ael secretario general del SUOYEM, Jorge Brocado."El bono del 4% que nos ofrecen sería únicamente para octubre, o seguir cobrándolo en noviembre si tienen partida", comunicó el dirigente sindical al remarcar que no fue aceptada esa propuesta., sentenció.Respecto de la no renovación de contratos, Brocado adelantó que pedirán una audiencia al Ejecutivo municipal para tratar esos temas. "No se llegó a entendimiento por el tema de contratos, siendo que tenemos un acta firmada el 29 de agosto donde consta que los contratados iban a continuar hasta diciembre", insistió."Nos dijeron que el intendente viajaría mañana Buenos Aires, así que esperamos novedades", acotó al respecto., apuntó ael secretario gremial de ATE, Claudio Blanco."Nos ofrecieron un bono del 4% sobre el básico que está en 9.000 pesos y con respecto al recorte de las horas trabajadas en las distintas reparticiones, que hicieron un trabajo y no fueron abonados, tampoco trajeron claridad respecto a eso, ni sobre la cláusula gatillo", completó la secretaria de la comisión directiva de ATE, Johana Bernogne.

"Se ofreció un reconocimiento al empleado municipal del 4% para el mes de octubre"

Paraná El viernes habrá una reunión por la no renovación de contratos municipales

El fiscal municipal Francisco Avero explicó que "se ofreció un reconocimiento al empleado municipal del 4% para el mes de octubre;que estamos viviendo todos pero no fue algo cerrado".Al valorar que el diálogo con los sindicatos continúa abierto, Avero informó que "el intendente está viajando a Buenos Aires para tramitar reconocimientos de deuda que tiene la Nación para con la ciudad de Paraná y se aguardan novedades para los próximos días".El fiscal reconoció que "en el último tiempo se complicó la situación financiera", pero según destacó: "Tratamos de darles la mejor situación a los empleados para que cumplan con la función".