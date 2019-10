"El perro debe ir con correa", insistió veterinario tras la actitud de un padre

accedió a un video que muestra el momento en el que un hombre patea a una pequeña perra que había ladrado a una niñita. Las imágenes, que fueron divulgadas por la dueña del animal en las redes, generaron polémica tanto, en torno a la actitud que tomó esta persona, como hacia la dueña de la mascota porque la perrita estaba sin correa."Es un tema complejo más allá si mordió o no a la nena, el punto está en tener en cuenta que la violencia no está justificada en ninguna de sus formas, ni con las personas ni con los animales, pero acá, apuntamos a la consecuencia: el golpe a un perro que estaba sin correa, en la vía pública", explicó ael veterinario Santiago González.El profesional recalcó que para "la convivencia en sociedad de personas y animales, el perro tiene que ir con correa"."Así como debemos usar el cinturón de seguridad, y cruzar la calle de la mano a nuestros chicos para evitar accidentes, la responsabilidad de cada uno de los propietarios es que su animal de compañía vaya con correa y eso es para todos los animales, sean pequeños o no, o de una raza determinada, o sea macho o hembra; sea el perro que sea, para convivir en sociedad y manejarlo correctamente, el perro tiene que ir con correa", remarcó."Muchas veces los perros se llevan mal con los chicos, porque no tuvieron la oportunidad de socializar de cachorros con los chicos de manera adecuada", comentó. Y en ese sentido, el profesional encomendó "tratar el problema de conducta"."No podemos salir con el perro a la calle si no tenemos la capacidad para manejarlo por una cuestión de seguridad hacia el propio animal para que no haya accidentes, y también hacia terceros", sentenció.