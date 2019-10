El acusado de patear a una perra aseguró que fue "en defensa de su hija"

accedió a un video que muestra el momento en el que un hombre patea a una pequeña perra que había ladrado a una niñita. Las imágenes, que fueron divulgadas por la dueña del animal en las redes, generaron polémica tanto, en torno a la actitud que tomó esta persona, como hacia la dueña de la mascota porque la perrita estaba sin correa.La mujer insistió respecto a que esta persona "pudo haber matado con un golpe así" a su mascota. "Me parece que hay muchas maneras de reaccionar con menos violencia", remarcó.No obstante, algunos señalaron que fue una reacción instintiva del hombre ante lo que presumía pudiera ser un ataque que pudo haberle generado a la niña."Los perros salieron a la verdad cuando justo cruzaba la nena y para evitar que sea mordida, como ocurre en hechos similares, esta persona solo quiso proteger a su hija", explicó ael subjefe Sebastián Villamonte.El comisario explicó que esta persona, en su descargo, se dio cuenta que no había actuado correctamente. "Quiso pedir disculpas pero las mismas no fueron aceptadas", indicó."La dueña del perro estaba muy ofuscada por lo acontecido", mencionó el comisario, al tiempo que reconoció: "Cualquiera hubiera reaccionado de una manera similar, en defensa de sus hijos".