Video: Polémica por la reacción de un hombre ante una perra que ladró a su niña

Publicado por Pérez Barón Daiana en Martes, 8 de octubre de 2019

accedió a un video que muestra el momento en el que. Las imágenes, que fueron divulgadas por la dueña del animal en las redes, generaron polémica tanto, en torno a la actitud que tomó esta persona, como hacia la dueña de la mascota porque la perrita estaba sin correa.El hecho ocurrió el lunes a la noche, frente al domicilio de la mujer, sobre calle San Martín, casi Villaguay, en Paraná.No obstante, algunos señalaron queDe acuerdo a lo que la mujer, de apellido Pérez Barón, indicó en su publicación, ella no justifica que su perra ladre, pero según entendió, "hay mil maneras de intervenir si te da miedo que un perro ladre, más siendo de una raza tan pequeña"."No hacía falta tanta violencia ¿qué ejemplo le das a tu hija?", se preguntó. "No puedo creer que esta gente camine en la calle como si nada todos los días ¡Fue horrible! Mi perra quedó traumatizada, con dolor, con controles a la espera de su evolución y este tipo caminando por ahí", aseguró.Según supo, el hombre que golpeó a la perra estaba siendo buscado para poder identificarlo y realizar la denuncia correspondiente.se comunicó con la dueña de la perrita, quien en su descargo, explicó: "Mi perra pesa seis kilos y mide 20cm. Ladra porque es un perro. No estábamos paseando, sino que salíamos de casa".La mujer insistió respecto a que esta persona "pudo haber matado con un golpe así" a su mascota., remarcó."Yo me asuste, mi perra quedo en shock y ellos siguieron caminando como si nada", rememoró en relación al episodio ocurrido el lunes por la noche.Para Pérez Barón, esta persona debió "levantar a la nena, apartar al animal y avisarle a la dueña"."Ladró pero no la mordió", insistió al asegurar que no tiene un perro agresivo.