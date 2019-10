Habló Varisco: "Fueron a pedir al Municipio beneficios que no corresponden"

Relato de la agesión

Tres personas abordaron ayer, frente a su vivienda, al intendente de Paraná, Sergio Varisco. Tras una serie de enardecidos pedidos, uno de los sujetos lo empujó y el presidente comunal cayó al piso. Como consecuencia del golpe, Varisco sufrió una fractura en su cadera y permanece internado."Me encuentro bien, no es una cuestión fácil, porque una fractura de cadera es un proceso complejo pero vamos a ver cómo evoluciona", dijo Varisco en diálogo cony resaltó sobre la agresión que "no ando con custodia y ando sin chofer. Me manejo en mi auto o en auto municipal", explicó a Elonce.En una comunicación telefónica cony le dije que habíamos perdido las elecciones y que era muy difícil desde lo político, responder a esos pedidos. No tanto en lo financiero porque estamos bien, pero en lo político, lo que pedían no podía salir", relató Varisco y agregó que ", dijo.En este sentido, resaltó cuál es su modo de manejarse por la calle. "Esta es una ciudad capital de provincia, de 400 mil habitantes. En mi caso todo el mundo tiene mi teléfono, sabe dónde vivo, dónde encontrarme. Atiendo a todo el mundo", contó., lo que no es cierto. Porque uno no promete nada, si se puede se hace o no se hace. Yo le dije que no era así, a lo que uno de ellos, empezó a amenazar de la peor manera.Tras caer al piso y luego que los agresores se retiraron del lugar, Varisco contó que "en ese momento, se acercó mucha gente, algunos filmaron y sacaron fotos. También llegó un policía al que le pedí llamara la ambulancia porque no me podía levantar y que cerrara la puerta que yo había alcanzado a abrir. Eso fue todo", señaló el intendente.Consultado porsobre si en los años que lleva en la política, había sufrido una agresión similar,", dijo a Elonce y agregó que "siempre di la cara y hablo con cualquiera, pero siempre trato que las cosas sean rápidas tanto para lo positivo como para lo negativo, aunque a veces un no es más difícil. Y", remarcó el presidente municipal.. Además, no hay que descartar que sea alguna situación política, porque esto también pasa por la cultura política que estamos viviendo.y otros se preguntarán por qué no. Pero yo lo puedo asegurar que desde las elecciones, no entra gente.Por otra parte,. "Ojalá esto ayude a terminar con la famosa grieta y con esta violencia que tenemos en la cultura política y que muchas veces, no son los golpes,que permanece internado.Asimismo, señaló que no tiene intención de tener custodia y confirmó que fue visitado por la fiscal para "que diga la verdad de los hechos, pero tampoco tenía intención de hacer denuncia", explicó el intendente de Paraná a. Lo que no se puede evitar, es que la Justicia siga su curso", explicó.En referencia a su salud, el presidente comunal destacó que "quizás la operación se demore un día más porque hay que ver el tema de la