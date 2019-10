Ataque a Varisco: "Es una agresión a las instituciones", dice la UCR de Paraná

Paraná Las próximas 48 horas serán claves para la cirugía a la que someterán a Varisco

Los referentes de las Seccionales de la UCR en Paraná brindaron una conferencia de prensa en la cual repudiaron la agresión que sufrió el intendente, Sergio Varisco, este jueves.Al respecto, el concejal Carlos González, señaló que "no podemos dejar pasar una instancia como la que estamos viviendo".Consideró que "la agresión no es justificable. Puede ser entendible porque proviene, supuestamente, de un desocupado que buscaba trabajo".Afirmó que Varisco "ha atendido en días, horarios y situaciones inusuales a cuanta persona se ha acercado, sin distinción política".Acotó que al momento de la agresión "llegaba a almorzar a las 16 tras atender en el municipio. Él entiende que el contacto con la gente es su vida y para lo que trabaja. Es una convicción. Él ha atendido a todo el mundo"."Este ataque es repudiable, no justificable y hay que ponerle freno entre todos, con las convicciones del radicalismo. Nosotros no somos del garrote ni del gatillo fácil. Nosotros queremos la educación en el trato y vamos a redoblar el esfuerzo para que estas cosas no sucedan", expresó González aPor su parte, el vicepresidente del Comité Capital, Gustavo Curvale, refirió que "no se puede admitir bajo ningún punto de vista que los conflictos se resuelvan mediante la violencia. El método que se debe usar es el diálogo y no las trompadas o empujones".En declaraciones a, expresó que "es una agresión a las instituciones, porque se trata del presidente municipal. Se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. La violencia en ninguna circunstancia puede ser aceptada"."Si naturalizamos estas formas de resolver los conflictos, naturalizamos todos los hechos violentos. La solución es generar más cultura y educación en las sociedad", concluyó.