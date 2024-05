Revelador audio de una madre que fue estafada por falso representante de fútbol

El revelador testimonio de una madre estafada

Policiales Se hacía pasar por representante de fútbol y estafó a padres de chicos en Paraná

¿Cómo se estableció el vínculo en Paraná?

Antecedentes

. Logró ser detenido el martes en Córdoba por la Policía Federal, luego de un trabajo arduo y en conjunto con la División Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos.Hoy se pudo conocer que, quien se contactaba con las familias en Paraná haciéndoles creer que los pequeños podían realizar su sueño.La investigación arrojó que, aproximadamente, les pedía 8.000 dólares para hacerse cargo de los trámites de ciudadanía europea y traspasos ante la FIFA por futuras incorporaciones de los menores a grandes clubes de fútbol europeo. Incluso, una madre llegó a denunciar que fue víctima de abuso sexual con acceso carnal.En medio de la tristeza por la frustración de no llevar a sus hijos a jugar en divisiones menores de clubes top de Europa, la madre de dos pequeños rompió el silencio y expuso antecómo conoció a Infanzón: "Este tipo llega a nuestras vidas porque era pareja de una sobrina de una de las familias damnificadas. Él viendo que el chico jugaba al fútbol, le ofreció la posibilidad de llevarlo a España a un club importante y comenzó una supuesta tramitación. Lo único que tenía que pagar era la ciudadanía y que si tenía algún conocido que podía afrontar ese gasto, que lo invitara para que tuviera esta oportunidad. Era un sueño maravilloso y demás. Así me contacta a mí, le comentamos que teníamos a dos niños y me dijo que todo el trámite era doble, todos los gastos eran dobles porque eran dos".Asimismo, comenzó a relatar cómo fue que comenzó a desconfiar de la persona: "y él nos evadía. Nos decía que nos habíamos retrasado y que por eso los papeles no habían salido. Teníamos que esperar a septiembre u octubre para poder mandarlo de nuevo, pero que había que poner otra suma de dinero para que fueran".porque ellos creían que sus sueños se iban a hacer realidad. Hicimos todos los sacrificios para que ellos pudieran ir y este tipo, que es un chanta, nos mintió en la cara.. ¿Cómo haces para levantar a un chico después de todo esto? Obviamente con la contención nuestra. Pero todo lo que pasamos nosotros. Todas las deudas que nos creamos para poder cumplirle a él y jamás dudamos porque pertenecía a una familia de las nuestras.".Todo surgió a raíz de una mujer, cuyas iniciales T.R. es justamente de la capital entrerriana. Según las versiones, se habría radicado en Buenos Aires y una amiga se lo presentó tras quedarse sin trabajo. Le prometió que le conseguiría en una sede gubernamental por presuntos contactos, pero finalmente iniciaron una relación amorosa.Fue tal que escaló hasta formar una familia, donde se conoció el nacimiento de un bebé el año pasado. Conviven en un country en Hudson, dentro de la provincia de Buenos Aires.No se trata de la primera vez en que Infanzón delinque bajo esta modalidad. Ya cuenta con varias denuncias en Buenos Aires en lo que sería bajo el mismo cuento de falso representante de fútbol. Además, el periodista fue condenado a cinco años de prisión efectiva.