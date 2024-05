El Gobierno exige que estas 14 prepagas retrotraigan los precios: el listado

Prepagas: qué pasará con los aumentos realizados por estas empresas

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) sumó a 14 nuevas empresas de medicina prepaga a la acción de amparo presentada ante la justicia para "retrotraer los aumentos abusivos realizados, producto de una posición dominante en el mercado".El 3 de mayo la justicia falló a favor del organismo, dependiente del Ministerio de Salud, y obligó a un grupo de empresas a retrotraer los aumentos que estas dieron desde el 1 de diciembre de 2023 y a devolver lo cobrado por encima de los índices del IPC.Con la nueva incorporación, las empresas de medicina privada afectadas a este fallo serían 37 y abarcarían casi al 98% de los beneficiarios del sistema de salud privado.1) International Health Services Argentina S.A.2) Obra Social YPF3) OPDEA4) OSDEPYM5) Fundación Médica de Mar del Plata6) ENSALUD7) Sociedad Española de Beneficiencia y Mutualidad8) COBENSIL9) MEDIN S.A.S.M.A.10) Centro Médico Pueyrredón11) Programa de Salud S.A.12) Medical´s Organización de Prestaciones Médicas Privadas S.A.13) Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Privada del Petróleo14) FemedicaDesde el Ministerio de Salud detallaron que si la Justicia avanza e incluye a estas 14 empresas a las 23 ya mencionadas en la cautelar, se establecerá para ellas también que quedan sin efecto los aumentos realizados desde el 1º de diciembre de 2023 en adelante.Además, deberán retrotraer los valores de cuota al 1º de diciembre de 2023 y actualizarlos según el índice de precios al consumidor publicado por INDEC.El próximo 27 de mayo se llevará a cabo una audiencia en la cual se espera que las prepagas informen cómo devolverán el dinero que han cobrado por demás a los afiliados.Desde la Superintendencia de Servicios de Salud sugirieron que esa devolución se concrete en no más de siete cuotas. No obstante, quien apruebe o no el plan de devolución será el juez."El Ministerio de Salud y la Superintendencia continúan trabajando para reordenar el sistema de salud y defender a los ciudadanos frente a los abusos de algunas empresas beneficiadas por el Gobierno anterior. Desde la publicación del DNU 70/2023 el objetivo continúa firme: libre competencia entre los actores del sistema y total libertad de elección para los beneficiarios", manifestaron desde el ministerio. Fuente: (ElCronista)