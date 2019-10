Revelan nuevos datos que rodean la grave agresión a Varisco

Política El Gobierno repudió la agresión que sufrió el intendente de Paraná

El secretario de Legal y Técnico, Walter Rolandelli, informó que el intendente de Paraná, Sergio Varisco, quien fue agredido en la víspera y sufrió fractura de cadera "está bien, internado y con calmante, esperando que los médicos den la orden para intervenirlo quirúrgicamente".". Los profesionales extreman los recaudos para que no surjan complicaciones en la cirugía.Rolandelli resaltó que el jefe comunal "anda sin custodia. Yo estuve con él hasta las 13.30.Asimismo, confirmó que. "Yo soy cercano a Sergio y no los conozco. Sí los vi ayer en la municipalidad", manifestó pero aclaró que no le "consta" que hayan protagonizado alguna situación violenta en el palacio municipal. "Los vi cuando se iban y nada más", expresó.Rolandelli expresó que no hay todavía un tiempo establecido de recuperación, pero que "está con plena capacidad" por lo que no pediría licencia y seguiría cumpliendo con sus funciones tras la intervención quirúrgica. Incluso "hoy le vamos a llevar expedientes" a la clínica, completó en declaraciones a