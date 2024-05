Anularon condena a taxista que intentó matar a una prostituta en 2019 en Paraná

Servín permanece en libertad

La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia anuló la condena contra Nelson Germán Servín por intento de femicidio; el taxista había sido penado -en agosto de 2022- con 11 años y 8 años de cárcel por atacar a una trabajadora sexual en enero de 2019 en Paraná.La jueza Paola Firpo, según pudo saber, entendió que el proceso debería haber tenido otro formato, el de juicio por jurado, y decidió que se vuelva para atrás.Para el fiscal Leandro Dato que tiene a su cargo la causa, “hacer un nuevo juicio, luego de haber pasado tres o cuatro años, es revictimizante y violenta principios y tratados internacionales”.Dato bregó para que el fallo del STJ se resuelva ante la Corte Suprema de la Nación “porque la resolución es contraria a todos los intereses, incluso los del imputado porque tiene que volver a ser juzgado en no sabemos cuánto tiempo”. De hecho, aseguró que ni siquiera la defensa de Servín había pedido la anulación del fallo.“Es lamentable porque se trata de un juicio que estaba prácticamente terminado y con una condena casi firme o confirmada en las instancias revisoras de Tentativa de femicidio, pero hemos vuelto prácticamente a cero”, reprochó el fiscal.Esmeralda Sequeira, una trabajadora sexual santafesina, denunció el 28 de enero de 2019 que fue golpeada y ahorcada por el chofer de un taxi de Paraná, quien la arrojó desnuda a una zanja, en la zona este de la ciudad, tal vez dándola por muerta.Al respecto, el fiscal repasó anteque la víctima fue “lastimada y ahorcada” por Servín. La mujer “se desvaneció y cuando despertó estaba desnuda tirada en una calle de tierra sin saber dónde estaba porque ella no es de Paraná”. “Se trató de un hecho muy grave para ella y su familia”, evaluó Dato.“Era una trabajadora sexual -en aquel momento, Esmeralda- pero eso no otorga ningún derecho a no convenir qué clase de trato tiene una persona con otra, cuestión que no entendió Servín y por eso entendió de la peor manera”, repasó el fiscal al apuntar a “masculinidades violentas”.“Él me dijo `acostate´ y comenzó a ahorcarme y golpearme”, rememoró Sequeira en diálogo con. Y continuó: “Él bajó a orinar detrás del auto y yo, asustada pensando en que iba a pasar algo malo, me crucé entre los asientos; él me dijo que me acueste y quiso tocarme fuerte en mis partes íntimas, a lo que le pedí que lo hiciera con cuidado y ahí comenzó todo”. La víctima aseguró que no se trató de una discusión por dinero porque el hombre había pagado antes por el servicio sexual., siempre y cuando no viaje a Santa Fe o no moleste a la víctima.