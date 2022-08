Condenaron al taxista que intentó matar a una trabajadora sexual en Paraná

Policiales Pidieron pena de 12 años para taxista que intentó matar a una trabajadora sexual

El taxista Nelson Germán Servín recibió una pena de 11 años y ocho meses de cárcel por atacar a una trabajadora sexual en enero de 2019.El Tribunal de Juicio integrado por los vocales Pablo Andrés Vírgala, Carolina Castagno y Alejandro Grippo dio a conocer este miércoles el adelanto de la parte resolutiva de la condena a la que arribaron.Los fiscales Leandro Dato e Ileana Viviani que investigaron el caso pidieron 12 años de pena para Servín. En tanto, los defensores oficiales Jorge Sueldo y Rodrigo Juárez solicitaron la absolución o una pena por lesiones leves.Este miércoles, se conoció que el caso irá en Casación, ya que la defensa entiende que se trató de otro tipo de hecho y que el caso está mal encuadrado por la fiscalía.El imputado, que gozaba de libertad hasta hoy, faltó a la audiencia y nadie sabe nada de su paradero, dio a conocerLas dos versiones de lo ocurrido en un taxi en la zona este de Paraná el 28 de enero de 2019, se contrapusieron en el juicio contra el chofer del vehículo quién fue acusado de intento de femicidio de una mujer.Nelson Germán Servín, el taxista fue denunciado por Esmeralda Sequeira, quien sufrió una brutal golpiza.La Fiscalía sostiene que el taxista intentó asesinar a la trabajadora sexual santafesina, y la defensa que se trató de un conflicto entre el chofer y su pasajera que terminó a los golpes.Todo se originó aquella mañana de enero de 2019, cuando una mujer pidió auxilio, denunció que sufrió una golpiza y que le robaron sus pertenencias.Según la acusación pública, Servin intentó terminar con la vida de la víctima y la dejó abandonada en la zona este de la ciudad.Por esto, la imputación es por el delito de Homicidio calificado por violencia de género, en grado de tentativa.La defensa sostuvo que la víctima sufrió lesiones que no pusieron en peligro su vida.Por esta razón, Sueldo y Juárez solicitaron la absolución para Servin por el beneficio de la duda, ya que hay dos versiones contrapuestas y porque no hay otros testimonios que acrediten lo que dijo la mujer.En forma subsidiaria, pidieron que se le imponga una condena de prisión condicional por el delito de Lesiones leves.El hombre dijo que había subido a la mujer como pasajera esa madrugada, que la llevó a un domicilio ubicado detrás de la cárcel de Paraná donde compró droga, y luego lo hizo rumbear hacia el sur de la ciudad.Como no tenía un destino determinado, y en un momento la vio enviando mensajes de texto, sospechó que el objetivo era robarle en complicidad con delincuentes. Entonces decidió frenar y terminar el viaje. La mujer no tenía dinero para abonarle y pretendió pagarle con su cuerpo. Como se lo rechazó, la obligó a bajarse del vehículo, y como ella no lo hizo la bajó por la fuerza, publicóEn esa acción, aseguró Servin, la agarró del cuello para bajarla del auto y le produjo los golpes en ese forcejeo.