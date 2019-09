Aparecieron los audífonos y Milagros podrá continuar con su tratamiento

Milagros tiene 7 años y padece una hipoacusia severa congénita bilateral. Hace unos meses empezó un tratamiento con audífonos en el hospital De la Baxada y pudo pronunciar sus primeras palabras: mamá, papá, hola.Pero en el día de ayer, y mientras participaba junto a su familia de los festejos por el día del niño en barrio Mosconi 2, alguien les sustrajo los audífonos, lo cual generó un estado de desesperación en sus padres que vieron truncado todo el avance que la pequeña había logrado en poco tiempo y luego de tantos años de lucha. Además y según manifestaron sus padres alos aparatos deben ser devueltos al nosocomio en un par de meses.Finalmente, y tras la difusión del caso, los audífonos aparecieron y tanto Noelia como Juan se manifestaron muy agradecidos con la familia que los encontró y los devolvió."Mili hace poquito que tiene los audífonos, hace tres semanas que empezó con el tratamiento luego de haber encontrado una profesional. Habíamos notado varios avances en ella, muchas palabras que no pronunciaba y las empezó a pronunciar", contó su papá Juan y explicó que sin los audífonos Mili no podía seguir el tratamiento. "No escucha absolutamente nada, tiene una hipoacusia severa congénita bilateral y los audífonos tienen un molde especial que sólo sirven para el oído de ella", agregó.La pequeña estaba muy contenta con sus audífonos. Después de siete años, en apenas tres meses de tratamiento pudo decir mamá y papá, "y para nosotros era un logro terrible después de haber luchado 7 años para conseguir eso".Afortunadamente, Mili pudo recuperar sus aparatos y podrá continuar con el tratamiento.