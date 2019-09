Frank: "Era inviable hacer esa transferencia sin una norma respaldatoria"

Paraná El comunicado del Municipio tras el paro de colectivos y el destino del ATN

Los choferes del transporte público nucleados en UTA decidieron retirar las unidades que habían apostado frente a la Municipalidad de Paraná, y sobre las calles aledañas, pero remarcaron que el paro se extenderá durante todo el fin de semana.que "últimamente todo es una complicación en lo que refiere al transporte público de pasajeros, más cuando se habla de asistencia financiera a las empresas"."Hace un tiempo el intendente solicitó el aporte a la nación, una readecuación de fondos para asistir a las empresas con relación a la emergencia que se estaba suscitando y que había motivado los 15 días de paro en agosto. Esa asistencia fue accedida por nación y el miércoles le ingresó a la provincia un aporte del Tesoro Nacional que lo vio reflejado el municipio en las cuentas el día de la víspera", remarcó.Asimismo, dijo que "anoticiados de esas circunstancias y ya habiendo hablado con el área de Tesorería, a sabiendas que hoy se haría la reunión en la Secretaría de Trabajo para definir la pauta y que la empresa iba a contar con esos aportes para paliar en parte las deudas mantenidas con los empleados, en horas de la mañana se habían hecho las normas legales, todos los decretos, para que ese dinero sea transferido a las empresas"."Al observar el Área Contable el contenido de los ATN, los decretos de la provincia que se referían a la derivación de esos fondos al municipio, se aprecia que no tenían un fin determinado. En el decreto que hace provincia no le asigna que esos ATN iban a tener como destino la asistencia al transporte público en la ciudad de Paraná. Hablaba de asistencia financiera en base a los inconvenientes que pudieran suscitarse en distintas jurisdicciones. Esa situación fue observada por el contador, analizada por el Área Contable y se determinó que era inviable hacer esa transferencia sin una norma respaldatoria", agregó.Por otra parte, indicó que "el Área de Despacho de Presidencia redactó los proyectos de ordenanza, la solicitud de convocatoria para la sesión extraordinaria del Concejo Deliberante pero los tiempos que ellos pueden llegar a manejar no sé si será para mañana o el lunes. Seguramente va a haber una reunión para ver qué partida se puede asignar y en qué se puede llegar a asistir para poder llegar a destrabar de una vez por todas este conflicto"."Este es un servicio público y venimos con una complicación desde agosto. Creo que los intereses políticos o partidarios tienen que ser dejado de lados y analizar el conflicto seriamente. Es un problema de financiamiento. Las empresas contaban con los 5 millones y en el acta que se realizó en la Secretaría de Trabajo se contaba con eso. Todos nos vimos sorprendidos este viernes cuando las derivaciones y análisis de la parte contable en lo que refiere a tramitaciones de ATN se vio complicada, por eso no se pudo hacer la transferencia", señaló aAdemás, opinó que "el perjuicio para los usuarios de transporte ya es grande. Creo que los choferes van a seguir reclamando lo que les corresponde y la situación del día de la fecha considero que no se va a volver a repetir"."El 22 de agosto el Secretario Legal y Técnico, Walter Rolandelli, tomó conocimiento de que nación iba a acceder a la solicitud del intendente del aporte del Tesoro Nacional de los 5 millones de pesos. La transferencia se hizo de nación a provincia el miércoles y se depositó en las cuentas de la municipalidad este viernes. Hoy nos enteramos que los ATN necesitan una normativa. Es la primera vez que el municipio en esta gestión recibe un ATN", resaltó."Desde fines de 2018 siempre hemos dicho que el tema de la quita de subsidios iba a traer esta clase de problemas y que la quita de los mismos se tendría que haber realizado con un diálogo entre todas las partes involucradas en el sistema de transporte. Acá a los diálogos los realizó nación, provincia y los municipios lo único que hicieron es absorber el problema y nadie consultó al municipio quién se iba a hacer cargo del 50% que quedaba de los subsidios. Son aportes de subsidios que están congelados desde enero. Desde el 2018 se debería haber acordado cómo subsanar ese desfasaje financiero para que no recaiga sobre el usuario", finalizó.