Se realizó una nueva reunión de gabinete conjunto en Nogoyá

La vicegobernadora Alicia Aluani también participó en el encuentro, que tuvo lugar en la Casa de la Cultura de Nogoyá y donde funcionarios provinciales y municipales intercambiaron información para poder llevar adelante una mejor gestión.



Allí, Frigerio manifestó que esta modalidad de trabajo, "está muy arraigada en nuestro gobierno: La idea de que gobernar es estar en el territorio, conocer de primera mano los problemas y tratar de eficientizar al máximo la gestión. Para eso estamos acá, para que el gabinete de la provincia conozca las necesidades y las prioridades de Nogoyá".



El mandatario señaló que en estos momentos tan difíciles "hay que tener un rumbo", que en el caso de su gestión "es inalterable" y está "vinculado con la cultura del trabajo, el esfuerzo, el mérito, la transparencia, la modernidad. Eso no se discute, no se negocia", remarcó.



Asimismo, subrayó que a pesar de la falta de recursos, es necesario tener proyectos para cuando cambie el contexto. También mencionó la reducción del gasto que ha hecho en su gestión en cuestiones que "muchas veces tuvieron que ver con privilegios de la política" y aseguró que hará el esfuerzo para que "cada peso del contribuyente que entra al Estado tenga el mayor impacto posible en la mejora de calidad de vida de la gente".



"Cada recurso que consigamos adicional tiene que estar vinculado con la inversión, con la mejora en la seguridad, en la salud, en la educación, en todos los bienes y servicios públicos que provee el Estado. Ese es un compromiso", subrayó.



Por su parte, el intendente Schneider dio la bienvenida al gobernador y su equipo y consideró que "esta reunión de gabinete en conjunto nos parece una brillante modalidad de trabajo y una magnífica idea, que seguramente no permitirá en boca del intendente y de los distintos funcionarios" intercambiar inquietudes para resolver los problemas de la gente.