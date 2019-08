Los colectivos urbanos vuelven a circular en Paraná, tras 15 días de paro

Paraná Choferes levantan el paro de colectivos tras dos semanas y retomarán el servicio

Los choferes de colectivos pusieron fin al paro que se extendió entre el 6 de agosto y este martes 20, por lo que desde el primer servicio de hoy miles de usuarios del transporte público en la capital entrerriana vuelven a contar con el servicio.No obstante, el secretario general de UTA, Juan Carlos Dittler, aclaró que los trabajadores decidieron. Esperarán que se abonen el salario de agosto como corresponde o volverán a hacer paro.Luego de la audiencia en la Secretaría de Trabajo, el dirigente gremial dijo aque "lamentablemente, la empresa le ha mentido a los usuarios y ha depositado el dinero que reclamamos desde el primer día de conflicto y lo hicieron ahora, que el Gobierno provincial les adelantó el dinero", afirmó y agregó que "la empresa nos descontó los cinco días de huelga de julio, pero nosotros consideramos que estamos en derecho y así también, lo manifestó el señor Secretario de Trabajo, que no se tendría que haber tocado ni un día. Se descontaron los días de julio y esperemos que en agosto no sea así".", advirtió Dittler.y agregó que "nosotros reclamamos deudas de la empresa con los trabajadores, no es un pedido de aumento de sueldo. Los empresario no han tenido voluntad", resaltó.Además, abogó por que haya una "administración responsable municipal y por el lado empresario, para que pueda sostenerse el sistema en Paraná".