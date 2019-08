Accidentes con motos: Preocupa la cantidad de siniestros mensuales

Foto: Ilustrativa

Personal médico de la Terapia Intensiva del Hospital San Martín trabaja desde hace años en la elaboración de informes que arrojan las estadísticas sobre los accidentes de tránsito que se producen en la ciudad de Paraná.



En ese sentido, el jefe de la Terapia, Guillermo Grieve, explicó a Elonce TV que "hay que incrementar el uso de casco y las medidas que conllevan a esto: los conductores no deben tomar alcohol, no pueden ir más de dos en la moto, deben usar el casco, las embarazadas no pueden ir en moto y menores tampoco".



Aseguró que si bien generalmente los accidentes de tránsito graves en moto disminuyen en invierno porque la gente usa más el casco para protegerse del frío, este año "hay de cuatro a cinco accidentes por mes y seguimos teniendo de promedio una lamentable muerte mensual".



Remarcó que "para fin de año, esto con control y educación debe disminuir a la mitad en nuestra ciudad". Elonce.com