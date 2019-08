Buses Paraná: "Es inviable en estas condiciones continuar con el servicio"

Paraná No llegó un dinero que esperaba el municipio y sigue el paro de colectivos

"El déficit mensual del sistema se extiende a 16 millones de pesos"

Hugo Ruiz, gerente general de ERSA

"Necesitamos que haya un mayor aporte de dinero al sistema"

Javier Harfuch, director de Buses, empresa Ersa

"A los choferes no les debemos nada"

Marcelo Lischet

"Necesitamos generar un marco de flexibilidad con UTA para sentarnos a dialogar"

Gustavo Larrea, asesor legal y representante de FATAP

Un nuevo día sin colectivos en Paraná transcurrió sin novedades que den respuesta al grave problema de transporte público que sufren los usuarios de la capital entrerriana.Este viernes por la tarde, representes de la empresa brindaron una conferencia de prensa y explicaron la situación., leyó el siguiente comunicado: ""."Desde el inicio del nuevo sistema, el grupo ERSA ha podido seguir prestando normalmente sus servicios en todo el país, con más de 1500 unidades y más de 4600 empleados.", continúa.Los fondos con los que se contaba permitían mantener cierto equilibrio contractual. Sin prejuicio de ello, el martes 13 de agosto la agrupación efectuó un nuevo aporte de 8 millones de pesos a fin de dar por finalizado el conflicto", expresan.", señalaron."Lamentamos profundamente los contratiempos que este estado de situación ocasionan a nuestros usuarios e instamos a todos los actores del sistema a hacer un esfuerzo para restituir a la brevedad este servicio que es vital para la comunidad", finaliza.Por su parte,, explicó que "Ersa urbano es una empresa que presta servicios en seis jurisdicciones de distintos puntos del país, que son las más importantes, operando 1500 buses y 4600 empleados."."En el caso del Área Metropolitana de Buenos Aires, las partes concedentes han aportado los fondos necesarios para sustentar el servicio de transporte.", informó.Además, expresó que "hemos intentado acercar posiciones con el sindicato, hemos hecho algunas propuestas, hemos cancelado haciendo un esfuerzo financiero adicional a estos 16 millones que el sistema viene siendo sostenido por la empresa."."Lamentamos las condiciones en las que está actualmente la ciudad de Paraná, sin el servicio de transporte urbano de pasajeros.", agregó y manifestó que "el monto mensual que la provincia aporta son 12.700.000 pesos, que es lo que ha adelantado en el día de hoy y que aún no ha llegado a las arcas de las empresas. Como no es un aporte adicional de la provincia, el déficit sigue. Necesitamos que haya un mayor aporte de dinero al sistema. Hasta ahora nadie aportó lo que hace falta".", remarcó.Es un acta paritaria donde la federación que agrupa a las empresas no fue signataria en esa acta y fue recurrida. Probablemente quede firme en los próximos días"., así que no estamos hablando de gente que esté sin cobrar hace mucho tiempo".Estamos buscando todas las soluciones posibles para que a través de los distintos actores que participan de esta problemática, como son el municipio como concedente de las líneas urbanas, la provincia como concedente de las líneas metropolitanas, podamos buscar una solución"."."La transferencia que hizo la provincia la hizo hacia la municipalidad, no fue hacia nosotros. A ese dinero no lo recibimos nosotros", aseguró a, referente de Buses Paraná por la empresa Mariano Moreno.Al mismo tiempo dijo que esto "no soluciona el problema de fondo, pero sí podría solucionar parte del problema".", indicó el empresario.A los choferes "".La plata que giró la provincia "es la plata que todos los meses pone para pagar los sueldos.", puso relevancia Lischet.De la misma manera, aseveró: "Nosotros. Por eso decimos que el sistema necesita 16 millones de pesos más para compensar la nueva escala"."NosotrosEsto fue hace 30 días y han pasado un montón de cosas en las últimas semanas", dijo.Indicó que ""."Hemos dado la opción de dar un Cuil a la provincia o municipalidad para que los fondos se trasladen directamente a los empleados. En las cuentas de la empresa lo que la provincia giró a las 12, todavía no impactó. Está en manos del municipio que tiene que hacer los trámites para transferirlo", manifestó.", remarcó.Expresó que "La provincia está pagando 12.700.000 pesos. El municipio gestionó un fondo de 180 millones para todo el año, por lo que era un compromiso mensual de 15 millones. La nación solo les dio 5 millones", indicó que "Luego por una resolución, como nunca ha ocurrido, el Ministerio de la Producción de Trabajo de la Nación, al no haber firmado la FATAP un acuerdo con UTA. FATAP y UTA para el interior del país son miembros paritarios en el cumplimiento del convenio colectivo de trabajo 460".", dijo.Asimismo, remarcó que "".", finalizó.