"Hasta que la plata no esté depositada a los trabajadores, la medida sigue"

"A este conflicto lo han provocado los empresarios, no los trabajadores"



, que en la Secretaría de Trabajo se había comprometido a abonarlos", indicó a, el secretario gremial de UTA, Sergio Groh.De la misma manera aseveró: "A esos 12 millones primero hay que depositarlos en la cuenta de los trabajadores de acuerdo a lo que se les debe a cada uno de ellos. Podemos dar fe que a ese dinero la provincia lo transfirió a la municipalidad, no sabemos por qué la comuna no lo ha transferido a las empresas. No sabemos si es por una cuestión de tiempo o porqué ocurrió"., insistió."A través de una resolución, el Ministerio de Trabajo de la Nación ha otorgado el aumento para todos los trabajadores. A eso la empresa no lo ha abonado. Empezamos ahí con una deuda, y esto es de junio. En ese mes tenemos un 20 %, enjulio tenemos otro 20 %, más la diferencia de aguinaldo. Y lo que no se están acordando tampoco los empresarios son los 13.500 no remunerativos que todavía quedan sin pagar", expresó Groh.Del mismo modo, y al ser consultado Groh respecto de las declaraciones de los empresarios que indicaron que "no les deben nada a los trabajadores", dijo que".Y al mismo tiempo, puntualizó: "Somos flexibles. Ellos habían propuesto el 20 % de junio y el 20 % de julio, la diferencia del aguinaldo, más los 13 mil pesos que están debiendo, pagarlo el día 20 de este mes, y el día 20 del otro mes. Incuso que el 20 % de junio y de julio que no sea remunerativo. A esa propuesta la hemos trasladado a los trabajadores y ellos aceptaron. Así que"Nosotros estamos esperando acá, no sé por qué ellos no nos están llamando para poder llevar adelante el acuerdo y terminar con este conflicto.No se está pidiendo nada extraordinario ni fuera de lugar", dijo luego.