No llegó un dinero que esperaba el municipio y sigue el paro de colectivos

Paraná Choferes constataron que la empresa les descontó los días que hicieron huelga

Paraná Choferes de colectivos acampan en la plaza principal de la ciudad

Política La Asamblea Vecinalista llevó a Diputados el reclamo por el transporte urbano

El municipio de Paraná aguardaba para el mediodía de este viernes la llegada de un Aporte del Tesoro Nacional con el cual estaban esperanzados en poder solucionar el conflicto del transporte urbano que tiene a miles de usuarios a pie desde hace 11 días y que podría extenderse también durante este fin de semana."No hubo novedades", confirmó ael secretario Legal y Técnico del Municipio de Paraná, Walter Rolandelli, pasado este mediodía, al ser consultado por este medio acerca de la llegada de estos fondos."No tenemos en la caja del municipio la plata para transferir a las empresas. Tememos que los fondos recién impacten el día martes", ratificó Rolandelli. Y en ese sentido, explicó: "Esperamos que ingresen los fondos de un ATN y la Provincia adelantaría un subsidio que nos transfiere mensualmente, con lo cual, esos 12 millones de pesos destrabarían el conflicto".Al recordar que "el intendente Varisco gestionó el depósito de este dinero ante Nación", se mostró "preocupado por el conflicto, porque no solo los trabajadores no están cobrando su sueldo, sino que también, los chicos no pueden ir a la escuela y el empleado no puede concurrir a su lugar de trabajo".Así las cosas, los choferes tienen pocas esperanzas de poder cobrar lo que les adeudan en las próximas horas y así poder levantar la medida de fuerza. En la carpa instalada en plaza 1º de Mayo indicaron a este medio que incluso podrían surgir novedades en cuanto al dinero que desde el Estado facilitaría a las empresas recién entre lunes y martes., el delegado de UTA, Juan José Solaro.