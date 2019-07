El Ventilador: Algunas opiniones sobre la crisis en el transporte urbano

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a la cuestión, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

Un contundente paro de colectivos dejó 5 días sin transporte urbano a toda la ciudad y localidades vecinas como Colonia Avellaneda, Oro Verde y San Benito.Ante la falta de pago del medio aguinaldo, los dirigentes gremiales decidieron tomar esta medida de fuerza por tiempo indeterminado, aún sin la conformidad de todos los choferes.Finalmente esta mañana, en lo que fue la quinta jornada sin el servicio, la medida de fuerza se levantó y los coches comenzaron a circular nuevamente por la ciudad. Pero... ¿el problema encontró una solución? ¿Podemos hablar de un conflicto ya resuelto? ¿En qué condiciones se brinda el servicio? ¿Qué sienten y opinan los usuarios?-"Hola buenas noches, en caso de que UTA rechace el procedimiento preventivo de crisis pero la empresa demuestra que los números no le dan, el Ministerio de trabajo ¿puede aprobar igual el procedimiento? aun si UTA se opone?"-"No entiendo como un trasporte de pasajeros le avalen el proceso preventivo de crisis estamos hablando de que llevamos al ciudadano no estamos hablando de producir algo material. El servicio es malo y quieren sacar más servicio"-"Quiero hacer referencia a la convivencia que hay entre la UTA Y Los empresario de transporte porque de todos los casos nunca cuidan a los choferes, ni sueldo ni malos tratos de los empresarios y cuando hay un accidente siempre el responsable son los choferes sabiendo que no tienen el mantenimiento necesario".-"Señoras y señores, pongamos blanco sobre negro. La situación del transporte público siempre va en detrimento de nosotros, los usuarios, que hacemos malabares para encontrar un lugar para recargar la bendita SUBE, que a muchos NO nos otorgan el boleto obrero porque trabajamos más horas, no porque nuestro sueldo sea mayor...Los empresarios tienen que responder, los trabajadores que dependemos del Transporte Público tenemos que ir a trabajar a como de lugar...Una vergüenza...!!! Hay coches que no están en funcionamiento y que los cuentan igual para recibir los subsidios... Tránfugas!!!"-" Soy usuaria del transporte urbano, por día tomo entre 4 y 6 colectivos, y por supuesto que nos afecta el paro, pero como trabajadora y ciudadana no podemos desconocer a los choferes de los colectivos que están cobrando sus sueldos fuera de fecha, no cobran el aguinaldo... Son padres de familia como nosotros y están en todo su derecho de reclamar lo que les pertenece".-"En caso de que el proceso preventivo de crisis sea rechazado, que medidas podría tomar la empresa con respecto a los trabajadores?"-"Esta visto que estos empresarios no se preocupan por los usuarios se debería de convocar a otra empresa garantizando el puesto de trabajo de los choferes"-"Nunca dan la cara los empresarios de Ersa, siempre denigrando al trabajador ... quienes se cansaron de robar con la tarjebus que nadie controlaba y declaraban tener 500 coches en la calle y había 150 o 200 y los otros estaban tirados en la Rural... y ahora que con la Sube le pagan por km recorrido x coche presentan el procedimiento preventivo de crisis..... terribles ladrones".-"Lamentablemente el transporte pública siempre se usó como chivo expiatorio de todos los gobiernos municipales para no otorgar para desligarse y comprometerse con el mismo. Seamos sinceros, los trabajadores tienen todo el derecho de reclamar y pedir por el sueldo que se merecen. Nadie se queja cuando suben los taxis, los remises, el combustible pero ponen el grito en el cielo cuando lo hace el transporte. En nuestra vecina ciudad el sistema esta subsidiado y funciona a la perfección acá alguien se quedó con un vuelto y esto repercute en el transporte".-"Soy chofer de colectivo y quiero que quede claro para el ciudadano nosotros estuvimos de asambleas no de paro para reclamar nuestro salario".-"Me solidarizo con los empleados de la empresa y felicito al delegado y al doctor Quinodoz por la claridad".-"Los choferes no tienen la culpa!!!! No se la agarren con ellos por favor!!!"-"Yo quiero saber cuántos de los que están sentados ahí o de los que opinan iría a trabajar bien cómodo si sabe que no va a cobrar ni sueldo ni aguinaldo".-"Consulto los choferes q poseen hijos con discapacidad como hacen si los llegan a despedir? O si vuelven a demorarle los pagos?".-"Se vienen despidos masivos y el sindicato es funcional a la empresa".-"Señores piensen en las familias de los trabajadores de lo mal y preocupados que estamos, cansados del manoseo de los empresarios, en vez de enojarse hay que apoyar la lucha".-"Pero como... ¿No ganan dinero con la venta de boletos? Saquen la cuenta? 500 pasajeros por día por colectivo... multipliquen por 22.50".-"Es una vergüenza los tratos de la empresa a los trabajadores...el pueblo tendríamos que acompañar...y exigir, porque también somos rehenes".-"Soy empleado y Ersa está llevando los coches a Buenos Aires a trabajar allá. Están vaciando la empresa y el gerente miente".-"Es una vergüenza lo que están haciendo con los choferes ellos tienen derecho a reclamar lo que han trabajado aparte no se olviden que tienen familias y cuentas que pagar, a nadie le gustaría trabajar todo un mes y que se lo paguen en parte, vergüenza que nadie se haga cargo"-"La policía no hace paro... no tienen ropa calzados nada le dan... y ellos no tienen gremios...pero hay colectiveros que son atrevidos, andan fuerte, rompen los colectivos... hay que aclarar si son los viejos de las empresas o los nuevos q hacen paros?".-"La línea 12 Loreto de seis servicios que había quedaron dos, qué más servicio quieren sacar. Esa línea llega a Oro Verde".-"Uso seguido el colectivo, me parece que la empresa está preparando el retiro de la ciudad por no ser rentable ya el servicio, y cuando el negocio no va se cierra".-"El tren que iba a Oro verde dejó de funcionar por la falta de uso de las personas de la misma ciudad, por eso levantaron el ramal porque tienen dos máquinas más guardadas en el ferrocarril que no se usan".-"El transporte urbano desde siempre fue deficiente donde los gobernantes nunca se hicieron cargo de controlar, frecuencias, estado de las unidades, donde muchas veces quedan sin freno, asientos deficientes, pisos rotos, ventanillas que no cierran y muchas otras cosas más, y el transporte siempre fue funcional a los actos políticos donde se sacaban unidades de línea para llevar gente a los actos políticos, y muchas otras cosas más que me llevaría todo el día enumerar".-"Los empresarios no apoyan al chofer. Supe de una señora que se cayó en una unidad y sufrió traumatismos. Como la empresa no se hizo cargo fueron contra el chofer y él está pagando hace tiempo el daño a esa mujer".-"No entiendo porque hay que subsidiar al transporte yo soy productor tambero y no recibo ningún subsidio para producir y eso que es un producto de primera necesidad si no le cierran los números que no presten más el servicio".-"El transporte es un derecho se tienen que juntar todos los gobernadores de las provincias para exigirles al gobierno nacional una solución".-"Estoy cansada de ver usuarios que se descargan con los choferes cuando ambas partes son los perjudicados...el chofer también es trabajador y tiene cuentas que pagar y familias que mantener...piden que se pongan en su lugar pero ellos no tienen empatía con el chofer que no está cobrando en tiempo y forma...trabajadores contra trabajadores...pero ya con un nivel de violencia que no miden".-"¿Dónde está el Sr.Varisco que no lo veo tratando de resolver un conflicto en el que tiene mucha responsabilidad?".-"Si Ersa nos deja tres días sin colectivos, una vez que vuelva el régimen circulatorio, toda el área metropolitana debería ejercer cultura democrática y hacer paro de usuarios una semana".-"Una manera de solucionar parte del gasto de los coches es vender toda la chatarra de los que ya no pueden circular y con eso comprar mini bus para los horarios de poco pasajeros, como hay en otras provincias".-"Soy chofer de colectivo, tengo 27 años de servicio. Mi pregunta es, que pasa si se va esta empresa y viene otra? ¿Qué pasa con nosotros?"-"Soy trabajadora en casa de familia, perdí todos estos días de trabajo ¿Quién me lo paga? Hoy a las 5AM fui a tomar el tren, se rompió, otro día perdido".