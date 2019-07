El Ventilador: transporte urbano, crisis colectiva

¿Y si no fuese sólo con colectivos?

Ante la falta de pago del medio aguinaldo, los dirigentes gremiales decidieron tomar esta medida de fuerza por tiempo indeterminado, aún sin la conformidad de todos los choferes.Finalmente esta mañana, en lo que fue la quinta jornada sin el servicio, la medida de fuerza se levantó y los coches comenzaron a circular nuevamente por la ciudad.Si bien l", y en ese marco la medida de fuerza debió ser levantada...Ahora bien: ¿qué significa este proceso y cuánta relación guarda con las actuales o futuras condiciones de trabajo de los empleados?Sabido es que son muchas las empresas que acuden a esta instancia de acuerdo entre las partes, para establecer y negociar condiciones laborales y la salida de la situación de crisis antes de una posible quiebra.Pero... ¿qué dicen el Sindicato y los trabajadores agrupados en él, de esta instancia de negociación?Hoy los colectivos salieron de sus galpones y los choferes volvieron a las unidades a brindar el servicio.Aun así... ¿podemos hablar de un conflicto ya resuelto? ¿En qué condiciones se brinda el servicio? ¿Qué sienten y opinan los usuarios?Cinco días sin transporte urbano de pasajeros obligó, más que nunca, a pensar en posibles soluciones y alternativas de movilidad en la ciudad.Trasladarse de un lado a otro en Paraná no es sencillo. La ciudad se expande y el área metropolitana es cada vez más amplia con mayor densidad de población.El de colectivos es un servicio público que el Estado municipal concesiona. Y es tal su importancia que hoy un paro como el último sucedido, afecta de lleno no sólo a los compromisos diarios de cada ciudadano, sino hasta el volumen de la actividad comercial.La actual y antigua estación de trenes de la capital entrerriana posee un servicio diario de tren, que conecta la ciudad con Colonia Avellaneda.Y con cada paro de colectivos se puede observar cómo este servicio se convierte en una importante alternativa para los habitantes de ambas localidades y de las zonas más alejadas de la ciudad.La estación se vio colmada durante estos cinco días, y las frecuencias del tren debieron quintuplicarse.Y algunas propuestas comenzaron a tomar forma y a escucharse con fuerza.Asamblea Ciudadana, por ejemplo, propuso que se habiliten algunas otras estaciones y ramales que conecten a vecinos de otras zonas, para que se conviertan en una alternativa a diario, más allá de los paros de colectivos.Algunos usuarios, incluso, proponen abrir el juego a empresas de transporte como Uber o Cabify, o transportes alternativos como colectivos particulares.Todavía un poco más allá, algunos hablan de estatizar el servicio de colectivos y hacerlo compartido entre todos los municipios a los que conecta.Pero... ¿podrían encontrar una vía posible, algunas de estas propuestas, como solución al tema del transporte en la capital entrerriana?¿Cuáles son las experiencias en este sentido en otras ciudades del país? En Santiago del Estero, por ejemplo, la empresa ERSA decidió retirarse del servicio a principios de este año por considerar que ya no era rentable de ninguna manera. ¿Qué solución encontró aquella provincia ante esta situación?Por contrato, y cumpliendo previamente con algunas cláusulas, la empresa puede optar por retirarse o el municipio por cancelarle la concesión.Ahora bien... ¿es posible actualmente alguno de estos dos escenarios en la ciudad de Paraná?