Preocupación de UTA por la quita de nueve colectivos del transporte urbano

Al menos nueve unidades dejarán de prestar el servicio de transporte urbano de pasajeros en Paraná. Según pudo confirmarde boca de UTA Entre Ríos, fue una decisión de la empresa que brinda el servicio en la ciudad."Nos informaron que van a retirar nueve unidades de Paraná para llevar a Buenos Aires", informó ael secretario gremial de UTA Entre Ríos, Sergio Gro."La empresa aduce que debido a que en la ciudad no se están usando todas las unidades porque hay más unidades de las que están funcionando para el servicio, se llevarán nueve. Lo que nos preocupa es que sacan nueve unidades en condiciones de brindar servicio, y van a colocar otras que no sabemos en qué condiciones están", apuntó el sindicalista.consultó a la empresa respecto de la situación e indicaron queLa preocupación del sindicato que nuclea a los colectiveros es que, "si las unidades que pongan en reemplazo de estas, no están en buenas condiciones, para que el chofer pueda trabajar, lamentablemente, quedarán en el galpón porque el chofer no va a salir a trabajar con unidades que puedan llegar a tener problemas mecánicos"."Siempre recomendamos a los choferes que verifiquen estas cuestiones porque si el coche no está en condiciones, no deben salir a trabajar", ratificó Gro.