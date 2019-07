Paraná Una niña de Paraná pide ayuda para encontrar a su muñeca Oli

Video: Mágica historia: Cielo tendrá muy pronto a su muñeca Oli que "ama con el alma"

Lo que comenzó siendo la noticia sobre un pedido solidario de una tía preocupada, se convirtió en una mágica historia de voluntades que se unen para ayudar. En este caso, la tristeza de Cielo que perdió a su muñeca preferida, llegó a los corazones solidarios en Buenos Aires, que conocieron"Ella es Oli. Si alguien la ve o sabe de ella, por favor, agradecería su devolución. Cielo la perdió y no se acuerda dónde", señalaron familiares de la pequeña en el pedido que replicó Elonce."Mi nombre es Laura y soy de la firma Casita de muñecas, vimos la nota que compartieron acerca de la nena que perdió a Oli... Queremos decirle, cuando reveló la mágica explicación que permitirá a Cielo, tener nuevamente a su muñeca Oli.Finalmente, Laura referenció que la fábrica de muñecas que dirige, "Casita de Muñecas, es una empresa pero nació siendo un emprendimientoEn barrio Los Arenales, Elonce TV habló esta tarde con Jaqueline, madre de Cielo y tanto la mujer como su hija, expresaron su alegría al conocer"Oli, llegó a casa en diciembre pasado y la trajo el Niño, y desde entonces, Oli es la compañera de Cielo para todo", afirmó Jaqueline y explicó que "me hace acordar mucho a ella cuando era chiquita.Por otra parte, la mamá de Cielo también contó, cómo desapareció Oli. "Cielo estaba jugando en la plaza con sus primas y andaba con las bolsas"No conseguíamos muñecas así y me encantó, sobre todo por la inclusión. Es importante que las muñecas muestren que también pueden tener Síndrome de Down u otra discapacidad", reflexionó la madre de Cielo al dialogar con Elonce TV.