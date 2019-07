"Ella es Oli. Si alguien la ve o sabe de ella, por favor, agradecería su devolución. Cielo la perdió y no se acuerda dónde", señalaron familiares de una pequeña junto a su muñeca y precisaron que el juguete "tiene síndrome de Down como su dueña"."La estamos buscando por todos lados, por favor ayúdennos a encontrarla, gracias", resaltaron. Asimismo, hicieron notar que la nena de 8 años de edad "está muy triste" y no recuerda el lugar donde la extravió, aunque una de las posibilidades es la Plaza de Los Arenales o si se le cayó en otra parte", indicó su tía, quien acotó que la están "buscando por todos lados".