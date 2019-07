El paro de colectivos afecta el servicio a Santa Fe y hay gran demanda de taxis

Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

Ante el conflicto con empresarios del transporte que está afectando la normal prestación del servicio urbano en la capital entrerriana, en la terminal de ómnibus la boletería de Fluviales permanece cerrada ya que la medida de fuerza también afecta a choferes que brindan el recorrido hacia Santa Fe y la localidad de Viale.



Ante ello, se registra una importante demanda de la empresa ETACER que sí está prestando el servicio, como así también de taxis. Es común ver en el acceso principal de la terminal, sobre Avenida Ramírez entre 10 y 15 autos que están esperando algún pasajero, pero este viernes el panorama es muy distinto.



Ante el paro de colectivos, la demanda es constante "y taxi que llega, taxi que sale. No hay autos esperando", se indicó a Elonce TV.



Usuarios del servicio hacia Santa Fe dieron cuenta que no se habían enterado del paro de choferes de colectivos y debieron esperar más de lo habitual para poder abordar los micros de ETACER. "Estamos desde temprano esperando, me informaron recién que no había colectivos", dijo un hombre que iba hacia su trabajo. "Se llegará cuando se puede", agregó.



Vale recordar que la medida de fuerza de Fluviales también afecta el servicio hacia la localidad de Viale.