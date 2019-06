El Ventilador: transporte urbano, un servicio y varios reclamos

Entre las 9 y las 11 y las 18 y las 20 horas, la capital entrerriana se quedó sin colectivos. Esto también afectó los servicios hacia localidades como Oro verde, San Benito y Colonia Avellaneda.



Por esta razón, fueron miles las personas que no pudieron cumplir con sus obligaciones diarias o debieron buscar una forma alternativa de moverse.



Pero... ¿qué motivó a esta medida de fuerza?



Desde UTA señalan que se trata de varios reclamos por condiciones laborales que se efectúan desde hace tiempo a las empresas, sin respuestas.

Uno de los reclamos más fuertes y conflictivos es el de "las cabeceras". Desde el gremio se solicita a las empresas cumplir con el acuerdo que establece brindar un espacio de aseo y descanso a los choferes, en el lugar donde finaliza cada recorrido.



Por otro lado, una de las demandas va de la mano con un fuerte reclamo también por parte de los usuarios: el estado de las unidades.

La falta de mantenimiento de las mismas hace que, por día, sean entre 5 y 6 los colectivos que tienen alguna falla, según informaron desde el gremio.



Esto, por supuesto, termina perjudicando a las frecuencias, una de las razones que moviliza principalmente los fuertes reclamos de los usuarios desde hace tiempo.



Además, la falta de indumentaria adecuada para el trabajo que las empresas deben proveer a sus empleados, también se hizo presente como un punto importante aún sin respuesta ni solución.



¿Qué dicen sobre estos reclamos las concesionarias de los servicios?



¿Quién debe establecer el espacio donde se ubicarán las áreas de descanso de los choferes y realizar esas obras?



¿Existen multas a las empresas por el estado de algunas unidades y por incumplir frecuencias?



Pero como de reclamos se trata, las empresas tampoco se quisieron quedar atrás. En el marco de las reuniones que hoy mantuvieron con la municipalidad, para atender los pedidos de los choferes, trascendió una información que generó polémica.



Según informó el secretario municipal de Servicios Públicos, Ricardo Frank, los empresarios comunicaron que en el transcurso de la semana, presentarán una estimación de costos para solicitar una readecuación tarifaria. Es decir, un posible nuevo aumento del boleto.



¿Qué dicen las leyes y los acuerdos sobre estos reclamos cruzados, obligaciones y derechos incumplidos?





¿Cuál ha sido el accionar del SITU, organismo de control que debería garantizar la prestación del servicio en tiempo y forma? Empadronamiento de tarjetas A la sorpresa de las cuatro horas sin servicio de colectivos en Paraná, a muchos usuarios este martes se les presentó otra: el boleto les costó más caro de lo habitual al momento de abonarlo con la SUBE.



Desconcierto y preocupación se instalaron rápido entre los vecinos. Pero... ¿qué sucedió en realidad?



De los $22,80 que cuesta la tarifa general plana en Paraná, 2.80 pesos son subsidiados por el Municipio. Pero para acceder al beneficio la tarjeta debe estar empadronada.



¿Qué quiere decir? A través de un trámite que se puede hacer Online, el usuario tiene que acreditar su residencia en la ciudad y la tarjeta debe estar a su nombre.



Muchos vecinos ya cuentan con este trámite en orden desde el principio, tal vez por haber adquirido la tarjeta en el sistema oficial de SUBE.



Pero sabemos que el plástico también se compra de manera informal o se pasa de mano en mano, entre otras situaciones de difícil control.



Y es en esos casos, cuando no tiene un DNI asociado o una residencia acreditada, que el beneficio del subsidio no funciona.



Ahora bien... ¿cuantas tarjetas se estima que hay sin empadronar en la ciudad?



Y... ¿Qué sucede con quiénes trabajan en Paraná a diario pero tienen domicilio en localidades vecinas como Oro Verde o Colonia Avellaneda?