El Ventilador: Algunas opiniones sobre el transporte urbano de pasajeros

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a esa problemática, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

Entre las 9 y las 11 y las 18 y las 20 horas, la capital entrerriana se quedó sin colectivos. Esto también afectó los servicios hacia localidades como Oro verde, San Benito y Colonia Avellaneda. Por esta razón, fueron miles las personas que no pudieron cumplir con sus obligaciones diarias o debieron buscar una forma alternativa de moverse.Por otro lado, una de las demandas va de la mano con un fuerte reclamo también por parte de los usuarios: el estado de las unidades.¿Qué dicen sobre estos reclamos las concesionarias de los servicios? ¿Quién debe establecer el espacio donde se ubicarán las áreas de descanso de los choferes y realizar esas obras? ¿Existen multas a las empresas por el estado de algunas unidades y por incumplir frecuencias?-"Con respecto al paro de colectivos ¿es casualidad o conveniencia entre UTA Y los empresarios? Cuando reclamaron el pago del plus, los empresarios salieron a pedir aumento del boleto. Ahora salen otra vez a pedir aumento de tarifas ¿Casualidad?".-"Lo que pagamos los usuarios no está muy bien porque los colectivos siempre demoran, están muy sucios, hay más tierra adentro que afuera. ¿Quién los limpia? Nadie".-"Qué bueno es ver a un gran dirigente social como David Cáceres ocupado en los problemas de la gente".-"Que no embarre la cancha. No es contra el trabajador, es contra UTA".-"¿Por qué hay que hacer trámites para que hagan el descuento? Hay que presentar copia de documentos y de tarjeta. ¿Por qué?".-"El usuario de los colectivos es rehén de empresarios y negociados de funcionarios y legisladores del municipio y el problema viene desde hace años. Mientras todo esto sucede, los perjudicados somos los usuarios".-"De los 30 colectivos que trajeron se llevaron diez para el Chaco. Yo quisiera que viajen en la línea 20, que tienen cuatro colectivos destruidos y traen todos de Santa Fe, que ya no lo usan más. El intendente no da la cara porque perdió y la línea 20 es una vergüenza. Anda cada media hora, eso nunca pasó hasta que entró la ERSA de Corrientes en Santa Fe: el boleto es más barato y viajas con unidades nuevas y aire y un servicio cada 8 minutos. Que hagan algo, por favor".-"¿Los jubilados también tenemos que actualizar la tarjeta SUBE?".-"¿Qué se comenta del tema del recorrido? Con el cambio de recorrido y de dirección de las calles también se benefició la empresa y los pasajeros esperan las garitas y demás promesas".-"Hola quisiera saber si sacaron el subsidio de asignación".-"¿Qué pasó con la empresa ERSA y el embargo de colectivos? ¿Es verdad que presentarán quiebra?".-"Anoche salí del trabajo a las 22 y la línea 2 pasó a las 23.30 en la parada de Enrique Carbó y Pascual Palma. Con lluvia, peligro? Y nos siguen mintiendo. Cada vez menos frecuencia, más lejos del centro? La mayoría trabajamos en microcentro. Se llega con nervios al trabajo, tarde. Son impresentables. Siempre le complican al trabajador y sigue manteniéndoles el sueldo con los pasajes. ¿Control satelital? ¡Mentira! Siempre el mismo discurso... siempre una excusa para tapar la irresponsabilidad, mientras tanto nuestras quejas siguen siendo catarsis telefónicas, no sirven, no les toca un pelo".-"Sería bueno que el Estado provincial y municipal compren los colectivos. Habría más ganancias para los choferes. La plata del usuario quedaría en el Estado y se invertiría en obras públicas".-"Ojalá consigan con estas retenciones de servicio lo que solicitan. Qué bueno que haya un dirigente político como David Cáceres dando la cara y afrontando la situación que afecta a los transeúntes".-"Los trabajadores no se sienten representados por UTA, todos los despidos que se producen sin que ellos respalden a los trabajadores. Ellos representan un terreno más amplio que los meros choferes, como las boleterías, en donde desde los delegados de las mismas y los dirigentes nunca respaldaron, vergonzoso lo de UTA, no se puede tapar el sol con el dedo".-"Me da mucha emoción como vecino ver a gente joven como David Cáceres tan comprometido con la gestión... Lástima que nuestro intendente, que tendría que estar presente en el estudio dando explicaciones de por qué tenemos unos de los boletos más caros del país, la falta de la renovación de las unidades de transporte y la poca claridad en lo que es manejo de la concesión de transporte urbano, no esté".-"Si los colectivos tienen esa ganancia anual, ¿por qué la municipalidad no invierte en el transporte?".-"La retención de hoy de los colectivos está arreglada con las empresas. El gremio arregló con la empresa, que se ahorró combustible y por la recaudación no les importa. Lo que dijo el gremialista, socio de la Mariano Moreno, respecto a los accidente es mentira. Yo uso la línea 16 y en el detalle de la SUBE me sale que viajó en la 8 y a otra hora".-"Los ladrones empresarios de ERSA cuando el pasaje estaba 14.80 tenían las frecuencias de 8 a 10 minutos y era mentira. Ahora 22.80, con frecuencias de 8 a 10 minutos y es otra mentira. Que vengan a Zona Ruta 18, entre San Benito y Colonia Avellaneda. Los coches llenos, largas esperas, llegamos tarde ¿quién hace algo al respecto?"-"¿Cobran 34 mil pesos por hora y se quejan? Yo cobro 18 mil por 8 horas de hotelería, con cuatro tareas a la vez y cuatro francos mensuales".-"Comuníquense con ERSA, porque el número de teléfono que aparece en la página no responde. Mi pedido es que pongan de nuevo el horario de la 13 de la línea AM Colonia Avellaneda y Oro Verde. Ese horario es en el que vuelven jóvenes del secundario y de primaria ¿Será que son pasajeros baratos? ERSA no asegura la educación. Nadie controla a esta empresa: cambian horarios a su antojo, no responden a los usuarios y el servicio es pésimo. Estoy desesperada con la situación, agradecería si pueden comunicar un número para reclamos".-"¿Cuánto sale el boleto de un jubilado en Paraná?".-"Siempre pierde el pasajero, mal servicio, el chófer pone música con volumen alto y no se puede descansar ¿qué pasa? Yo pago un mal servicio, caro y malo y han quedado ancianos en la calle tirados por los cortes sin aviso".