Quemaron la vivienda a una mujer y sus tres hijos: Pide ayuda

Producto de una disputa entre vecinos, una mujer que vive con sus tres hijos perdió todo a raíz de un incendio en su vivienda, el cual fue provocado "por error" en una supuesta venganza contra otra persona. El triste hecho sucedió anoche en calle Fraternidad al final."Tengo tres chicos y me quemaron todo, desde calzado hasta la ropa y la leche. No tengo nada. Ayer a la tarde empezó un problema entre vecinos. A la noche se tirotearon. Yo estaba en lo de mi tía y cuando miré hacia mi casi vi un humo negro y cuando viene me habíaN prendido fuego todo", contó Romina a. "Tengo una bebé de dos años, un varón de 11 años y una nena de 9", amplió.Mirando su precaria vivienda consumida por las llamas, expresó: "Todos vivíamos ahí. Llamé a Defensa Civil porque me quedé en la calle. Necesito ropa, calzado, leche, pañales. Se me quemó la cocina, reventó la garrafa y no tengo colchones ni nada a donde dormir. También me quedé sin frazadas, ahora que se viene el frío", lamentó."No era contra mi, pero no sé qué pasó. No tengo problemas con nadie y me dejaron sin nada", declaró finalmente Romina, quien señaló para aquel que pueda brindarle una ayuda que el número telefónico de contacto es