Clausuran dos geriátricos: "Adultos mayores estaban en condiciones lamentables"

En el caso del geriátrico de calle Rosario del Tala

El geriátrico de calle Republicana Dominicana también fue clausurado

Uno de los procedimientos se realizó este jueves en "un geriátrico de calle Rosario del Tala. Se llevó a cabo con la Dirección General de Habilitaciones y la Secretaria de Salud de la provincia y el Ministerio de Desarrollo Social", indicó aEn el mismo sentido, dijo que "en el Juzgado se recibió un acta de comprobación por lo que sucedió en un geriátrico de calle España"., dijo que "a la responsable del lugar no se la ha podido localizar desde hace dos días, había solo una encargada en e l lugar, los abuelos estaban en un estado lamentable, no estaban en buenas condiciones de salud, el lugar no tenía habilitación. No contaba con condiciones edilicias ni tampoco, con condiciones de salubridad necesarias con las que debe contar el establecimiento, por lo cual fue clausurado".Contó que en el caso de este geriátrico, "a través de un acta conjunta, se llegó a una medida innovadora, se tomaron las carpetas de los pacientes, tampoco había médicos que se hicieran cargo de los abuelos que estaban alojados allí".Las áreas de Salud "se comunicaron con los familiares de los abuelos, a los que se les dio un plazo de diez días para que los trasladen del lugar".Asimismo, dijo que: "Ese sí ya tenía actuaciones iniciadas por el municipio y Provincia, porque no contaba con habilitación y ya había sido intimado", manifestó.Respecto de este lugar, destacó: "La que figuraba como titular había hecho un cambio de titularidad, sin avisarle que no contaba con ninguna habilitación a esta nueva persona que se hizo cargo del lugar". Tampoco este lugar tenía las condiciones edilicias y de seguridad para los adultos mayores, detalló, por lo que se tomó la misma medida que en el caso anterior, en conformidad con el área de Salud. De la misma manera, "se les dio a los familiares diez días para que retiren a los abuelos, se tomaron las carpetas de los responsales para hacer el mismo procedimiento", acotó.En este tipo de establecimientos, aseguró García, "se cobra entre 20 mil y 30 mil pesos mensuales para que los abuelos estén alojados allí".De la misma manera anticipó:"Desde el Estado estamos `tomando el toro por las astas, municipio y provincia, por eso también les pedimos a los familiares que se hagan responsables de los adultos mayores. En caso de que en diez días no concurran los familiares a retirar a sus adultos mayores, Salud concurrirá para trasladar a estas personas a los hospitales correspondientes, pero estos lugares se tiene que clausurar".En caso de que violen las fajas de seguridad "las multas son mucho mayores y hasta denuncias penales les puede corresponder. En caso de que incumplan con esto, pasaré las actuaciones al Fiscal municipal", expresó García.