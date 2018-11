Dispondrán un nuevo destino al ordenanza acusado de abusos en una escuela

"No había denuncias previas"

Piden a padres que aporten pruebas

Abordaje y contención

Dispusieron un nuevo destino para ordenanza acusado de abuso en una escuela primaria Nº 5 "Manuel Belgrano" de Paraná tras la denuncia por supuestos abusos contra una menor de 6 años que asiste a primer grado del establecimiento educativo., el responsable de la Departamental de Escuelas de Paraná, José Humberto.Se trata de un hombre cuyas iniciales son R.B. acusado de abuso por parte de la madre de la niña, quien aseguró que esta persona tendría situaciones similares fuera de la institución.Y en sentido, Humberto destacó que "se tomaron las medidas que corresponden en el ámbito administrativo, se procedió de acuerdo a las reglamentaciones vigentes para este tipo de casos, se activaron los protocolos relacionados a disposiciones administrativas y dispositivos al interior de la escuela".En la oportunidad, aclaró que desde el organismo educativo, "no tenían conocimiento de otras denuncias" contra esta persona. Y agregó que "el proceso de investigación concluye cuando se determina si es culpable o inocente respecto de los actos que se le acusan".En la oportunidad, Humberto aclaró que Departamental de Escuelas, "no se tenía conocimiento de otras denuncias" contra esta persona. Y agregó que "el proceso de investigación concluye cuando se determina si es culpable o inocente respecto de los actos que se le acusan"."No habíamos tenido indicios, ni denuncias, ni ninguna expresión en el sentido de este hecho lamentable del cual no acusamos, sino que exponemos, y estamos obligados como institución a actuar en el marco del protocolo de abuso sexual infantil que tenemos en la provincia", coincidió la supervisora de la institución educativa, Adela Ramírez, quien refirió la intervención que se hizo desde la Dirección, junto a UADER, para abordar los vínculos de la comunidad educativa durante todo el ciclo lectivo."Trabajamos con el equipo directivo de la escuela y la directora estuvo presente en las reuniones, los padres le hicieron todos los planteos que consideraban, inclusive episodios que datan de mucho tiempo antes", reveló Ramírez, al tiempo que solicitó a los padres "que nos aporten, a manera de prueba, todos los planteos que han hecho"."Cuando la Justicia los requiera en la causa judicial que se inició, que lo aporten porque los días pasan", agregó. "No tenemos por qué dudar, ni acusar, si no, darle el trámite que corresponda", insistió la supervisora."El menor es víctima y somos sumamente cuidadosos de no referirnos al episodio puntual, ni a detalles, porque para eso están, la vía judicial y las acciones administrativas que iniciaron la Departamental de Escuelas y el CGE", remarcó la supervisora de la Escuela Belgrano.Y en esa línea manifestó su "preocupación" por el caso porque "son momentos de mucho dolor y mucha angustia".La supervisora señaló que se continuará con el "abordaje institucional y colectivo, además de la contención de tipo psicológico, porque a pesar de estos episodios tan dolorosos, la escuela tiene que enseñar".