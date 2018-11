Dramático relato: Denunció que su hija de 6 años fue abusada por un ordenanza

En la mañana de este jueves, un grupo de padres cuyos hijos asisten a la escuela Nº 5 "Manuel Belgrano" de Paraná, mantuvieron una reunión con la directora del establecimiento y una supervisora ante varios casos de abuso, de los cuales sería autor un personal no docente de la institución.



En un dramático testimonio, la madre de una menor de 6 años que habría sido abusada, confirmó a Elonce TV que presentaron la denuncia en Fiscalía contra un ordenanza de la escuela. "El día lunes tuve que presenciar en carne propia, la situación de ver a mi hija sentada en la falda de este señor, siendo acariciada, ultrajada. La respuesta de la directora, que es la que tendría que dar seguridad y confianza a los padres me dijo que era algo normal en este señor estas conductas, que eran muestras de cariño hacia los niños".



"Como mamá y siendo consciente de la situación que hoy en día nos toca vivir, me sentí basureada por la respuesta de la directora, que minimizó la situación".



"Ese mismo día, por la tarde me fui tranquila a mi casa y hablamos con el papá. En un principio ella no quería hablar, tenía miedo, estaba muy susceptible, se sentía invadida, incluso nos trató de malos padres por las preguntas que le estábamos haciendo". En un determinado momento, la menor le contó que "este señor, a quien por ley no puedo nombrar, la sentaba en una silla blanca arriba de su falda y detrás de una puerta. Ahí fue cuando se quebró y llorando y angustiada dijo que su mejor amigo iba a estar enojada con ella porque le había contado a mamá y a papá lo que estaba sucediendo. Cuando escuchamos esa frase, el mundo se nos cayó en 15.000 pedazos y tomamos la decisión y el coraje como padres de ir a Fiscalía y hacer la denuncia".



El día martes, se presentaron en la escuela. Previamente la mujer comentó lo sucedido en el grupo de Whastapp de madres de 1er grado, donde otras mamás dieron cuenta sobre "ciertos comportamientos que este hombre tenía, o sea que no es un solo caso. Además anteriormente se ha expresado sobre estos hechos a la directora pero ella ha hecho oídos sordos y se nos ha reído en la cara todo este tiempo. Minimizaba las cosas y siempre afirmaba que era una muestra de cariño de él hacia los niños".



Además indicó que desde "la respuesta inmediata de esta señora fue pasarlo al turno matutino, lo cual nos pareció una burla, no sólo hacia nosotros sino también hacia las criaturas".



En disconformidad con la decisión de la directora de la escuela, un grupo de padres se presentaron nuevamente en fiscalía. Los derivaron al Consejo General de Educación y de ahí a la Departamental de Escuelas donde presentaron copias de las actas y se empezó a tomar cartas en el asunto como correspondía".



Según indicó la mujer, posteriormente se enteraron que el ordenanza en cuestión "ya tiene otras situaciones fuera de la institución, de las cuales no hay pruebas porque nunca nadie se animó a denunciar".



Consultada sobre si este sujeto sigue asistiendo al establecimiento, mencionó que "fue hasta el día martes y hoy fue notificado que tiene restricción para acercarse a la escuela, a mi hija y a mi domicilio". Y confirmó que otros padres también presentaron denuncias; por lo que las víctimas serían más de una.



La fiscal que lleva adelante la causa, "me llamó para citarme el día lunes y hablar con el abogado defensor de mi hija".



Por otra parte, la mamá de la menor destacó el acompañamiento que recibieron desde la Departamental de Escuelas, desde donde se "sorprendieron" por la actitud de la Directora del establecimiento la cual "tiene la obligación y las herramientas necesarias para actuar en el momento y no cuando a ella se le antoja".



Al ser consultada sobre en la casa se había observado algún cambio de conducta en la menor, la madre contó: "ella expresó el día martes, al momento de ir a bañarla mamá hoy está sequita mi bombacha, porque todos los días veía una u otra mancha en su ropa interior". Asimismo dio cuenta que "no sólo ha sido manoseo sino que también hubo besos, caricias en el pelo, el brazo. Los agarraba bruscamente y los obligaba a que sí o sí le den un beso".



"Como papás estamos devastados y los padres que tengo detrás de mí están partidos en mil pedazos", dijo la mujer profundamente angustiada y al borde de las lágrimas. Minutos más tarde, y tras el diálogo en exclusiva con Elonce TV, la mujer se descompensó y debió ser asistida por una ambulancia que llegó hasta el establecimiento ubicado en calle 9 de Julio 419 de la capital entrerriana.