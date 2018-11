Desafectaron al ordenanza denunciado por abuso: "Es efusivo", dijo la directora

Un ordenanza de la escuela Nº 5 "Manuel Belgrano" de Paraná fue denunciado ante la justicia por supuestos abusos contra una menor de 6 años que asiste a primer grado del establecimiento educativo.obtuvo el testimonio de la mamá de la pequeña, quien indicó que no sería el único caso y que el hombre en cuestión, cuyas, tendría situaciones similares fuera de la institución.habló con Viviana Pross, directora de la escuela Belgrano, quien expresó que aguardará que la justicia se expida para hacer su descargo. Al tiempo que dijo que el ordenanza denunciado es una persona "efusiva" con los niños.. Como directora, hace tres años que estoy en la escuela como suplente. Tengo una mirada abarcativa, estoy todo el día en la escuela y confío en mis vicedirectoras y secretarias, las cuales recepcionan lo que pasa y después me lo comunican. Yo siempre pregunto, mis puertas están abiertas, tomo lo que dijeron los padres en la reunión y voy a esperar a que se expida la justicia, y ahí haré mi descargo.", sentenció Pross.Tras ello, afirmó quey luego habló con la persona en cuestión, a quien. Y agregó: "; si tengo que hablar de mí, yo también. Los niños vienen, te besan", y si bien reconoció que, como dicen los padres "no tiene que ser", mencionó que "no miramos a una sola persona sino a toda la institución; tenemos cinco ordenanzas y las maestras están recorriendo los patios".Por otra parte, Pross negó que haya minimizado la situación, tal como la acusaron los padres. "Confío en mi equipo y si no me han avisado, hablaré con ellos", afirmó; al tiempo que negó que el ordenanza denunciado haya llevado a los niños a la cocina para abusarlos. ", pero hablé con la otra ordenanza y me dijo que los niños no van a la cocina", aunque reconoció que "a veces ellos pueden entrar a tomar agua, entran y salen y (R.B) está constantemente limpiando, nosotros hacemos el seguimiento".. Por ahora lo que puedo decir es que estamos vigilados todos", dijo la Directora.En tal sentido, dio cuenta que cuando citaron al ordenanza para comunicarle lo que había decidido la Departamental de Escuelas,Respecto al cambio de turno que dispuso para R.B tras la reunión con los papás, Pross indicó que en la reunión los padres le pidieron que hiciera algo urgente "y como directora no puedo tomar decisiones, lo hablé con el equipo y lo pasamos a la mañana. Ayer vino un rato y se retiró a su domicilio. Hoy lo citamos para comentarle que había quedado desafectado".Finalmente y al ser consultada sobre los antecedentes de esta persona, explicó: "Cuando él llega a esta institución yo era docente, no sé cómo vino y lo nombran desde el Consejo de Educación. Además, si ya hubo otras cuestiones como manifestó la mamá en la reunión, la verdad que lo desconozco".