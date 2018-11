Abuela reveló los perversos "juegos sexuales" del ordenanza acusado de abuso

Perversos "juegos" sexuales

Paraná Dispondrán un nuevo destino al ordenanza acusado de abusos en una escuela

, relató a, la abuela de una nena que asiste al Jardín de Infantes de laEl escabroso relato se suma a la denuncia por supuestos abusos que radicó la madre de una menor de 6 años que asiste a primer grado del establecimiento educativo.queDurante su relato, entrecortado por las lágrimas, la mujer rememoró que, anoche, los padres hablaron con la nena para preguntarles si este hombre tenía contacto con ella, "y ella dijo que si, que cuando la señorita se iba, los dejaba a cargo de él".A continuación, la abuela de la pequeña que asiste a Salita de 4 años, indicó que, "la nena dijo que este señor les hacía jueguitos a los chicos de Jardín de 4, quee.. les decía que".De acuerdo al relato de la niña a sus padres, "así hacía con el grupo de todas las nenas del Jardín, y algunos nenes también"."En un audio, la nena cuenta todo lo que les hacía este hombre, y", aseguró."La nena nombra a un grupito de nenes que estaba con esta persona, y a los que les hacía lo mismo y después los llevaba a la sala de ordenanzas", recalcó la mujer.Según la mujer, los presuntos abusos acontecían "cuando la maestra tenía que hacer un trámite en Dirección, salía y llamaba a este hombre para que se quede a cargo". Pero, "la maestra dice que en ningún momento los dejó solos, que ella confía en ese hombre"., reveló la abuela de la pequeña. "Fue una locura sostenerlos porque ellos querían tomar otra medida, hubo que contenerlos para que se acercaran a Tribunales a hacer la denuncia, y al final no nos atendieron hasta que llegó el secretario", denunció.Es que según indicó, la Fiscal Fernanda Ruffatti está de licencia y los padres que se presentaron en Fiscalía fueron atendidos por una secretaria. Según pudo saber, la semana próxima se los convocaría para tomarles declaraciones.De acuerdo a los datos con los que cuenta la abuela de esta nena, el ordenanza sospechado de abuso "estuvo cumpliendo una probation y después quedó a cargo como titular"., instó la mujer."No tenemos una respuesta que nos asegure que esta persona no va a estar en la escuela, o en otra. No entiendo por qué no dicen el nombre de esta persona. Lo están cubriendo", reprochó.