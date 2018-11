El Ventilador: Algunas opiniones sobre los anegamientos que hubo en Paraná

El tema fue tratado en la edición de este miércoles de El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a esa problemática, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de mensajes que llegaron a Elonce TV

La lluvia generó múltiples inconvenientes en Paraná y varias localidades entrerrianas. Si bien el fenómeno climático y los milímetros caídos tuvieron carácter excepcional, no es la primera vez que una tormenta provoca estragos y preocupación.-"Una opinión con respecto al arquitecto Borini. ¿Sus proyectos y opiniones las presenta a las autoridades? Ya que lamentablemente no puede llegar a ser un funcionario para que pueda lograr que todos los proyectos que enuncia en sus programas para que arreglen la cuidad".-"¿Por qué nadie hace nada con esas familias que viven en bajo Güemes y Laurencena y que apilan cientos de kilos de basura y la tiran al arroyo delante de cualquiera? El 75 por ciento de los paranaenses somos sucios e hipócritas en ese aspecto. El próximo intendente tiene que ser Borini, es el único que sabe de los problemas estructurales de nuestra ciudad".-"Puede que hagan falta obras pero la gente es muy irresponsable con respecto a la basura. La sacan a cualquier hora, tiran cualquier cosa en cualquier lado. Ahí está el arquitecto y sabrá decirte porque se inunda. Churruarin y Grella, parte de Almafuerte, cuando destruyeron el hipódromo ¿no se dieron cuenta del problema que se venía con los desagotes?".-"En los últimos años ha habido lluvias extraordinarias, lo que pasa es que no se hace un serio saneamiento de los arroyos principalmente por negligencia del municipio y la desidia de los vecinos, que dejan su basura en cualquier lugar. El arquitecto Borini es un conocedor de la ciudad y de sus problemas en el terreno no en los libros. Debería ser más escuchado".-"Todavía no puedo creer que sigan entubando los arroyos. Lo que hay que hacer son obras de entubamiento pero a cielo abierto como lo hacen en la ciudad de Córdoba".-"Soy una vecina que vive al borde del arroyo Colorado y no somos intrusos ni tampoco tiramos esa mugre. Viene de otro lado cuando llueve y se amontona toda en la boca del puente".-"Es un error entubar los arroyos, por favor. Blanca Osuna lo hizo siendo que una ordenanza lo impide en el Antoñico".-"La Municipalidad no tiene cara. A lo último se acuerdan de limpiar, cuando deberían hacerlo seguido. No sé para que tanta gente amontonada si no hacen nada, denles un machete, palas y a trabajar. Después quieren cobrar, así son todos. ¡Qué vergüenza da esto! ¿Hasta cuándo es un desastre? Después de los aplausos actúa la municipalidad. Tendrían que hacer control siempre".-"Lo que realmente necesitamos es un intendente de verdad, con todo respeto lo digo".-"En el arroyo Culantrillo nos inundamos porque sacaron el puente e hicieron más chicas las bocas de tormentas. Mucho ensanche de Don Bosco, pero hay muchos detalles que se olvidaron".-"Arroyo La Santiagueña es cada vez más angosto por la basura que arrojan las mismas familias que ahí viven. Juana.-"La gente en Paraná es sucia. Vengan a ver el arroyo de Churruarín y Blas Parera. Tiran heladeras, cocinas y colchones y mucho más. Estamos cansados de denunciar. La municipalidad limpia y al otro día, tiran".-"Soy del barrio 101 viviendas. Tenemos el digestor, es decir planta de tratamiento, y el municipio conectó directamente al arroyo Antoñico (barrio en Garrigó y Newbery). El digestor no funciona hace 3 años y no lo reparan y vuelcan todo al arroyo".-"Referente al tema del arroyo Colorado, toda la vida nos inundamos y en el '93 fue igual o peor, porque había casas con el agua en el techo y en el municipio figura como entintado. Al empleado municipal denle clases de limpieza, porque barren las calles y tiran todo a las bocas de tormenta.Vivo por Almirante Brown al 900, en la esquina de Vergara y Brown, los vecinos lo utilizan de basurero, desde poda, residuos domiciliarios hasta electrodomésticos, los empleados de la unidad municipal acuden a nuestro llamado, limpian la esquina por la mañana y a la tarde nuevamente vecinos arrojan basura. Es una situación de mala convivencia y de nunca acabar".-"A los vecinos hay que darles clases de educación, porque da vergüenza como tiran basura estando lleno el contenedor, cortan el pasto y lo tiran, sabiendo que no lo tienen que tirar. Hasta colchones tiran y hay mucho para hablar. Me da vergüenza ajena ver los barrios tan abandonados".-"¡Nada se mantiene! Las obras públicas se inauguran y no se prevé su mantenimiento. Pasa con rutas, luminarias, escuelas, hospitales, etc".-"Si los funcionarios supieran lo que hacen no pasaría esto. La planificación es importante".-"Borini tendría que ser el próximo intendente".-"El arquitecto Borini es de esas personas que faltan en el municipio. Señor Varisco, ponga gente competente. No giladas como el inepto de Sabbioni. Por favor, un poco de sentido común".-"Un saludo al arquitecto Borini, siempre ocupado con los problemas de la ciudad ¿por qué no lo escuchan?".-"Las calles están todas rotas. Borini tendría que ser intendente".-"Soy de la zona de la Santiagueña, en la gestión anterior de Varisco y en esta nueva gestión se prometió entubar y nunca se realizó la obra. La empiezan y luego lo abandonan".-"El problema de las obras lo tienen los inspectores de obra de arquitectura. Son coimeros de las empresas constructoras".-"Los mayores problemas se originan en la limpieza de los desagües, en casco céntrico. Las rejillas poseen bisagras, para su limpieza temporaria y la función de los barrenderos no ayuda en lo más mínimo porque lo que se acumula en la cuadra lo tiran por la rejilla".-"¿Hasta cuándo el municipio va a autorizar loteos privados en zonas inundables como este de Caputo y Larralde?".-"Borini se va a acordar. Miguel David y Artigas fui a ver los terrenos frente a Vicoer 16. Los vendió una concejala y su marido. Negocio de 300 mil pesos avalado por Varisco, cortan la calle y solo traen problemas de seguridad".-"Hace muchos años escucho al arquitecto Borini hablando de los graves problemas estructurales que tiene la ciudad y de cómo solucionarlos. Pero claro, lo que él propone detendría el bacheo del centro de la ciudad y por consiguiente la campaña política de Varisco no se vería. Basta de chamuyo y que los funcionarios hagan su trabajo que para eso se les paga".-"El Pato sabe un montón.. cuando volvamos será asesor del secretario de obras públicas".-"Vivo por calle Brown y la semana pasada pasaron los empleados de Enersa podando árboles y las ramas las tiraban a la calle, no en un camión y los vecinos lo tiraban al arroyo Colorado".-"En Bajada Grande cortada M sin número, nos inundamos y todos ausentes cuando hay campaña política pasan, después se olvidan".-"En calle Sadi Rancillac, entre Miguel David y División de los Andes están tapadas las cloacas desde el sábado y no tenemos respuesta. Por favor que vengan a destapar, no podemos ni usar el baño".-"El principal problema de los arroyos es que la gran mayoría de los ciudadanos somos sucios, sino no habría problemas. Y otra es la falta de obras. Espero recapacitemos y la importancia de educación y el cuidado del medio ambiente".