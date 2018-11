Vecinos cortan calle Miguel David al 600 en pedido de asistencia por las lluvias

Paraná Viviendas quedaron al borde de la barranca y están a punto de desmoronarse

Unas 25 familias cortaron calle Miguel David al 600 en reclamo de respuestas a los inconvenientes que sufrieron este domingo como consecuencia del desborde de un arroyo."Desde las 8 de la mañana de ayer que estamos acá y no se acercó nadie. Defensa Civil no nos da soluciones, porque esto no viene de ahora, y sale el sol y se olvidan de nosotros", denunció una vecina a"Queremos soluciones, porque desde acá no nos vamos a mover", insistió.Los vecinos pedían la presencia del intendente Sergio Varisco."Queremos que nos dignifiquen como personas porque no somos chanchos para vivir en el chiquero en el que vivimos. El ratón nos ceba mate. Es una vergüenza", reveló otra vecina, al tiempo que demandó operativos de desratización para la zona.Pero para los vecinos, esos trabajos eran insuficientes. "No nos conforma eso, porque después se borran y no vienen en todo el año por la problemática que tenemos acá. Llueven tres gotas y nos inundamos por el desborde del arroyo", subrayó otra vecina.Personal policial realizaba un operativo de control en la zona."Nosotros no somos delincuentes, estamos reclamando por nuestros derechos", apuntó la mujer.