Vecinos damnificados por el desborde de un arroyo cortaron Avenida Don Bosco

Sociedad Llovieron más de 250 milímetros en Paraná durante 24 horas

Por el desborde del arroyo Colorado, vecinos de barrio Independencia afectados por las inundaciones, cortaron Avenida Don Bosco a la altura del puente ubicado en la intersección con calle Lavalleja. Aseguraron aque no levantarán el corte hasta que autoridades del municipio de Paraná se hagan presentes y brinden soluciones."El problema con el puente es que recibe mugre de todos lados, hasta heladeras, y se tapa. Esa es la complicación que hace que todos nos inundemos. Desde hace mucho tiempo pedimos que vengan a limpiar, hasta dos veces por semana, y no nos dan respuestas", apuntó una vecina."Hasta que no venga alguien del municipio, no vamos a levantar el corte", sentenció la mujer, al tiempo que insistió: "Solo pedimos que vengan a limpiar el arroyo".

"No se podía cruzar por la calle. Era un río"

"Ayer fue un caos. Y nadie apareció", rememoró Norma, la presidenta de la vecinal. "Los vecinos hicimos un pasamanos y desde el arroyo, sacamos heladeras, ramas. Los vecinos hicimos lo que el municipio no hizo. No pedimos bolsones de comida ni colchones. Queremos que vengan a limpiar el arroyo", recalcó."Son dos las bocas del puente, una se tapa y la otra hace playa, y ahí nos inundamos todos. Llamamos a Sabbioni para mande a destapar una de las bocas del arroyo, pero no hemos tenido respuestas", agregó.Se trata de unas 15 familias de la zona de calles Scapelatto, Austria, y aledañas.