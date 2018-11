Intensas lluvias en Paraná: Cayeron hasta 50 mm en una hora

Desde la madrugada del domingo, una intensa lluvia afectó la capital entrerriana y otras localidades del departamento Paraná y también Diamante.En declaraciones al programade, Oscar Duarte de la Dirección de Hidráulica de la provincia, explicó que este fenómeno "es un efecto que estábamos previendo por el ingreso de una masa de aire cálida muy importante producto de este supuesto Niño que estamos transitando y que ha afectado a los departamentos centrales de Entre Ríos, especialmente en los departamentos Paraná, Diamante y parte de Nogoyá".Duarte señaló que, esperemos que no sea tan intenso, si bien está previsto que haya frentes de tormenta, suponemos que no habrá una intensidad de lluvia tan importante como la que ha caído hasta el momento"., lo cual provocó que hayan desbordado todos los sistemas pluviales, desborde de arroyos, cortes de ruta y caída de árboles por los intensos vientos. Ha sido un importante evento lluvioso y esperemos que alivie cuanto antes".Consultado sobre los datos brindados por la Bolsa de Cereales de Entre Ríos , que da cuenta de un acumulado de 250 mm en Paraná, Duarte indicó que "dichos valores fueron chequeados, pero nosotros, eso lo confirmaremos en el transcurso del día. Nuestros pluviómetros no arrojan más de 180 mm", reafirmó.Finalmente, mencionó que. Elonce.com