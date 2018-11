Paraná-Santa Fe, "es la única línea del país que no traslada pasajeros parados"

Roberto Albisu, gerente de ERSA

Desde hace un tiempo, los pasajeros que necesitan cruzar el túnel subfluvial todos los días para trabajar o estudiar, deben hacer largas colas de más de dos horas en determinados horarios, para poder acceder a un colectivo.Y además de pagar un boleto que en lo que va del año aumentó más de un 80 por ciento, deben sufrir la falta de unidades y de frecuencias, a la vez que se ven obligados a hacerle frente a algunos recorridos "sorpresa", ya que no siempre se respetan los circuitos establecidos.Desde hace casi tres años los afectados vienen pidiendo soluciones urgentes en todos los niveles gubernamentales existentes., el programa que se emite por, donde, puso relevancia en que al servicio lo conoce desde hace "muchísimos años". Y al respecto afirmó:En Buenos Aires, las líneas 129, 203, 195, hacen exactamente el mismo servicio con rutas que son mucho más peligrosas que esta, y sí hay pasajeros parados".Y continuó: "Este servicio cuando se contrató, se lo hizo por una determinada cantidad de kilómetros. Cuando yo escucho que no hay un cumplimiento de lo contractual, en particular la empresa Fluviales que es la concesionaria está cumpliendo en demasía y eso se puede verificar en la documentación que existe en la CNRT: se trabaja con SUBE, el pasajero está identificado, sabemos la cantidad de pasajeros que hay, lo que cada uno recauda, y en que horarios sale y a qué hora toma el colectivo".En este sentido, explicó que. Acotó que, a su juicio "debe haber una limitación, que no sea como se hace en algunas líneas de Buenos Aires, por ejemplo, donde viajan parados, incluso contra el vidrio, muchas personas, pero sí hay que decir que eso desregula el sistema".", aseguró.Al mismo tiempo Albisu explicó que"."Técnicamente hay una medición de la cantidad de pasajeros que quieren transportar. Llevando todas las personas sentadas, tenemos 45 asientos en cada colectivo, si multiplicáramos la cantidad de vueltas que damos, y restamos la cantidad de asientos que quedan vacíos en el día,", aseveró.Destacó que a él le han dicho "`ayer dejaron a mi hija a las 22 horas, en la universidad de El Pozo, con la peligrosidad que hay, porque no se puede llevar gente parada`. Creo que hay circunstancias y horarios en que debemos adoptar y tener sentido común.".n. Incluso, todo este resurgimiento de modificaciones de recorridos expresos que van directamente la universidad de El Pozo, que van a la Facultad de Derecho, a la Terminal, fue a consecuencia de los trabajos planificados que se hicieron previamente con la universidad", apuntó."Es necesario planificar, porque Paraná traslada entre 2500 y 3000 personas que van a la universidad", consideró., que tenga que ver con la demanda y con la necesidad que la sociedad tenga", aseveró Albisu.El fundamento oficial, dijo, "es que es una licitación donde se concursa, se pone en condiciones técnicas, económicas, y obviamente el estado tiene responsabilidades sobre el funcionamiento de la línea".Completó asegurando que "".Albisu reconoció que "en el horario de la mañana, la oferta que se hace no es para la demanda que tiene. Porque entre las dos empresas, ofrecemos hasta 14 colectivos para cierto horario, y eso significa hasta 700 personas, pero los días lunes hay hasta 1200".. Y en ese sentido, mencionó "estudiar la posibilidad de viajar parado porque no cambia la situación de la seguridad vial". "Son 10 pasajeros más en un coche de estas características que no genera absolutamente ningún problema", aseguró.En la oportunidad, se preguntó si "queremos la regulación o la desregulación", ya que según apuntó: "Si prefieren un sistema público desregulado, preguntémosle a chilenos y brasileros cuál fue el resultado final: se quedaron sin transporte"."El problema es que la inversión que hay que hacer porque, cuánto tendrán que cobrarle a la persona para satisfacer la inversión, más el precio de locación, porque a la vuelta, no tendrá un servicio normal", aseguró.Respecto de la quita de subsidios por parte del gobierno nacional, advirtió que"Habrá una participación provincial que tendrá que tomar cartas en el asunto", estimó.